Nueve startups cántabras podrán acompañar a SODERCAN en el Startup Day de Pamplona el 17 y 18 de noviembre

La sociedad pública convoca ayudas para gastos de asistencia a eventos de emprendimiento innovador dentro del proyecto TECH FABLAB

SANTANDER, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Nueve startups de la región podrán acompañar a la Sociedad para el Desarrollo de Cantabria, SODERCAN (www.sodercan.es), al Startup Day de Pamplona, evento organizado por el Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEIN) de Navarra, que se celebrará en Noáin el 17 y 18 de noviembre.

Este evento reúne a emprendedores, inversores y líderes empresariales en un entorno dinámico diseñado para fomentar ideas, impulsar alianzas estratégicas y acelerar el crecimiento de proyectos. Las solicitudes se pueden presentar hasta el lunes 27 de octubre a través del Gestor de Ayudas de SODERCAN.

Como explica esta sociedad pública de la Consejería de Industria, Empleo e Innovación, este encuentro en el norte de España se ha consolidado como un espacio clave para conectar talento emergente con inversores de primer nivel y referentes del sector.

Es por ello que SODERCAN promueve la participación de la Comunidad Autónoma y ha lanzado una convocatoria específica dirigida a empresas innovadoras de base tecnológica, con inicio de actividad a partir de enero de 2017, interesadas en acudir a este evento.

Lo harán en un stand agrupado junto al resto de entidades que conforman el proyecto TECH FABLAB, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea - Next Generation EU.

El Gobierno de Cantabria participa en este proyecto del programa Retech centrado en la creación de redes de emprendimiento digital junto a otras cinco comunidades autónomas, que son Aragón, Comunidad Foral de Navarra, Comunidad Valenciana, Cataluña y La Rioja - coordinadora-.

A través de esta acción, las startups cántabras tendrán la posibilidad de acompañar a SODERCAN en un stand que les permitirá la presentación de sus servicios o productos a los actores relevantes del ecosistema emprendedor, facilitando el networking con inversores y corporaciones.

Además, la entidad pública sostiene que les proporcionará visibilidad para ayudarles a generar oportunidades de negocio y de innovación y establecer relaciones para impulsar sus proyectos y que permitan materializar acuerdos de colaboración y generar valor.

AYUDA PARA GASTOS DE TRANSPORTE, ALOJAMIENTO Y ENTRADA

Además de la presencia en el stand agrupado de Cantabria, las startups que participen podrán optar a ayudas de hasta 1.400 euros para cubrir los gastos correspondientes a entrada, transporte público y alojamiento a través de la convocatoria de subvenciones de SODERCAN para impulsar la asistencia de empresas de Cantabria a eventos de emprendimiento innovador de carácter internacional.

Esta convocatoria, que también forma parte del proyecto TECH FABLAB, se ha publicado este martes en el Boletín Oficial de Cantabria, con un presupuesto de 33.000 euros, y estará abierta hasta el 28 de noviembre.

Como requisitos, deben ser nuevas empresas innovadoras de base tecnológica (EIBTS), incluyendo autónomos, cualquiera que sea su forma jurídica y tamaño, que estén válidamente constituidas en el momento de presentación de la solicitud y tengan domicilio social, fiscal y centro de trabajo en Cantabria.

Además, deben cumplir dos de las siguientes premisas: que su actividad se encuentre enmarcada en los ecosistemas prioritarios RIS3 Cantabria; que se desarrolle en los sectores de media y alta tecnología y TIC según la clasificación del INE; que haya sido beneficiaria de ayudas, financiación o asesoramiento dentro de alguno de los programas EIBTS, Start up capital, I+D; que haya recibido premios o reconocimientos (ganadora o finalista) como empresa innovadora; que sea una empresa certificada por Enisa como empresa emergente; que acredite el desarrollo o utilización de patentes o modelos de utilidad y que los gastos de I+D+i sean superiores al 15% respecto de los gastos totales.