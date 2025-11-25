Las obras de la carretera Requejada-Suances arrancarán en el primer trimestre de 2027

SANTANDER 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria prevé adjudicar en los primeros meses de 2026 el contrato para la construcción de la carretera Requejada-Suances para que las obras puedan comenzar en el primer trimestre de 2027.

Así lo ha anunciado este martes en rueda de prensa el consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, que ha aseverado que este proyecto es "imparable" y "no hay marcha atrás".

Según ha indicado, el Ejecutivo autonómico ya tiene terminado el estudio de viabilidad económico financiero para construir esta carretera a través de una fórmula de pago por disponibilidad, que saldrá a información pública esta semana en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) con el anteproyecto de la futura carretera.

Ha explicado que el proyecto, que se desarrolla entre los municipios de Suances y Polanco, cuanta con un contrato de colaboración público-privado que se va a licitar en "próximas fechas".

Así, la empresa que resulte adjudicataria tendrá que redactar el proyecto, construir la infraestructura, que contempla una carretera de unos 8 kilómetros y un puente de 750 metros, y mantener la carretera durante 26 años, cuyo coste asciende a un total de 187,8 millones de euros.

El objetivo de la actuación es crear un eje directo entre la A-67 y las localidades de Cortiguera y Tagle, mediante un nuevo cruce sobre el río Saja-Besaya, evitando el actual desvío hasta Barreda para llegar a Suances y su entorno costero a través de un puente junto a Solvay, donde se producen "innumerables" atascos.

También permite generar un nuevo acceso a Tagle sin atravesar Suances, y el trazado se optimiza para minimizar impactos ambientales y afecciones a la población.

En cuanto a la financiación, Media ha defendido que este sistema público-privado, que se utiliza por primera vez en Cantabria para una obra de estas características, ofrece "importantes beneficios" porque "permite acelerar de forma importante la ejecución de esta infraestructura".

En este punto, ha indicado que si el Gobierno regional tuviese que pagar el 100% con un contrato convencional tendría que "ajustarse" a su presupuesto, lo que "retrasaría muchos años su construcción", y "en ningún caso" podría ejecutarla a la vez que otros trabajos.

Además, ha subrayado que este modelo concesional de pago por disponibilidad, "ampliamente" establecido en Europa y España, también permite "aprovechar ventajas del sector privado en términos de eficiencia, innovación y capacidad financiera" y "se minimizan los riesgos para las finanzas públicas".

"Cantabria necesita construir esa carretera y necesita construirla ya", ha sentenciado el titular de Fomento, que ha avanzado que "todas" las empresas que tienen capacidad para participar en el proyecto les han manifestado su intención de presentarse a la licitación.

ESTUDIO DE VIABILIDAD

Media ha detallado que el presupuesto base de la obra asciende a 87,04 millones de euros (IVA incluido), de los que 1,8 millones se destinan a la redacción del proyecto, 81,1 millones a obra material y 4,05 millones a la dirección de obra, ensayos y control.

Además, se tienen en cuenta unos gastos de operación y mantenimiento de 460.000 euros anuales durante el periodo de duración del contrato (26 años), a lo que hay que añadir varias reinversiones a lo largo de la vida de la concesión --varios asfaltados, inspecciones del puente y reinversiones finales--, de unos 4,5 millones de euros.

La retribución al concesionario se hace a través de un pago por disponibilidad de la infraestructura, que está condicionado al cumplimiento de una serie de indicadores de estado que se controlarán desde la Administración.

Se ha establecido un periodo concesional de 30 años, que se divide en un año para la redacción y aprobación del proyecto de construcción, tres años más de ejecución de obra y un periodo de pago de 26 años. El pago se empezará a realizar cuando se ponga en servicio la infraestructura.

El pago máximo por disponibilidad calculado asciende a 7,2 millones de euros (IVA incluido) cada año, y se hará de forma mensual. De esta forma, el pago máximo estimado a lo largo del periodo concesional de 26 años es de 187,8 millones de euros (IVA incluido).

En el caso de las expropiaciones, serán ejecutadas directamente por el Gobierno con un presupuesto estimado de 1,2 millones de euros.

"Hemos sido muy rigurosos con la parte financiera y también con la seguridad jurídica y las condiciones del contrato para poder lanzar una licitación que atraiga a las empresas y que permita ejecutar el proyecto", ha señalado Media.

También ha apuntado que la finalidad no solo es licitar un contrato sino "recuperar la credibilidad de la colaboración público-privada como herramienta eficaz y responsable de gestión de infraestructuras".

Por esta razón, el Ejecutivo autonómico también está impulsando este modelo en la construcción de 212 viviendas en régimen de alquiler asequible en seis municipios de la región y harán "más" en el ámbito de la vivienda.

Finalmente, el titular de Fomento ha destacado que, en estos momentos, el Gobierno regional está ejecutando obras en el ámbito de carreteras por valor de 63,5 millones de euros, como la conexión Polígono de Morero con la S-30, los accesos al polígono de Reocín y a la Alcomba, las variantes de Sarón y de Renedo o las carreteras de acceso al teleférico de Vega de Pas y Laredo-Seña.

Asimismo, empezará "de forma inmediata" la ejecución de otras obras como la de Mogro-Mar o Santullán-Otañes, que supondrán 12 millones de euros más.