Las obras contra las inundaciones en el entorno del Ayuntamiento cortarán tramos de calles durante cuatro semanas

Los trabajos empezarán este lunes, 16 de marzo SANTANDER 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La segunda fase de las obras para prevenir inundaciones en el entorno de la Plaza del Ayuntamiento de Santander empezarán este lunes 16 de febrero y obligarán a cortar el tráfico en la calle La Enseñanza, en el tramo comprendido entre La Plaza de La Leña y la calle Cardenal Cisneros, durante la próxima semana, en la que también se cerrará desde la calle Cervantes hasta la Plaza de La Leña.

Asimismo, a partir de la semana siguiente, se extenderán las afecciones con el corte de tráfico en la propia Plaza de La Leña, para lo que se establecerá un desvío de la circulación procedente de la calle Guevara a través de la calle Enseñanza. La duración estimada conjunta de estas afecciones será de cuatro semanas.

Según ha informado el Ayuntamiento este viernes, una vez concluida la intervención llevada a cabo en la curva de la calle Mercado con Los Escalantes, a partir del lunes empezará una nueva actuación con trabajos que abordarán la renovación y ampliación del colector que discurre desde la Plaza de la Leña hasta su conexión con el existente en la calle La Enseñanza.

El objetivo es mejorar de manera sustancial la capacidad hidráulica de este tramo y reducir la presión sobre la red existente en episodios de lluvia intensa.

Las obras también implicarán la retirada del contenedor de recogida de residuos ubicado en el número 2 de la calle La Enseñanza

La concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo, ha recordado que estas obras en el entorno de la Plaza del Ayuntamiento, que cuentan con un presupuesto de 321.572 euros, forman parte de un plan de acción más amplio que el Ayuntamiento viene programando desde hace meses, con una planificación basada en el análisis técnico de los puntos de la ciudad que presentan mayores riesgos ante lluvias intensas.

La edil ha apuntado que la ejecución de estas obras se está llevando a cabo "con especial atención a la coordinación de los trabajos y a la minimización de las molestias a vecinos, comerciantes y peatones".