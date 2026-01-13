Ocho años de prisión por quedarse con 13.000 euros de clientes que le encargaron un viaje a las Maldivas - EUROPA PRESS

SANTANDER 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El acusado de quedarse con casi 13.000 euros que siete clientes le habían entregado para la organización de un viaje a las islas Maldivas ha sido condenado a ocho meses de prisión por un delito continuado de estafa tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía y las acusaciones particulares.

A través de esta conformidad, la fiscal y los letrados han rebajado la pena de cárcel que pedían -que era de dos años y medio y ocho años respectivamente- al aplicar la atenuante de reparación del daño, ya que el procesado ha consignado ya 8.000 euros para el pago a los perjudicados.

La indemnización que deberá abonar se mantiene sin cambios respecto a la petición anterior del fiscal y asciende a la cantidad estafada, 13.000 euros.

Las acusaciones particulares solicitaban 21.600 euros, pero finalmente se han adherido a esta petición.

Así, esta será la cifra que se reflejará en la sentencia, que será firme gracias a la conformidad alcanzada este martes, día para el que estaba señalado el juicio contra este acusado en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria. Además, estaba previsto que continuará durante la jornada del miércoles.

Según el escrito de la fiscalía, "actuando con ánimo de enriquecimiento injusto y aprovechando la credibilidad que le otorgaba el hecho de que en ocasiones anteriores había gestionado viajes similares", el acusado se comprometió a organizar un viaje a las islas Maldivas para practicar surf.

El viaje incluía vuelo de ida y vuelta, alojamiento y pensión completa durante ocho días, por lo que el acusado, "con el pretexto de iniciar los trámites para la reserva del viaje y a sabiendas de que este no se iba a llevar a cabo", recibió de siete clientes un total de 12.980 euros en tres pagos.

Seis de los clientes abonaron cada uno 1.840 euros, y el séptimo, 1.940 euros, dado que hizo la reserva más tarde. Semanas después de recibir los últimos pagos, el acusado se puso en contacto con los clientes para comunicarles que el viaje no se podía realizar, y "se desvinculó del viaje manifestando que él no era el responsable", sin devolver el dinero a los afectados.