El TUS ofrece el domingo un dispositivo especial de refuerzo con motivo del partido del Racing-Almería

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SANTANDER 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El servicio municipal de transporte urbano (TUS) ofrecerá el domingo un dispositivo especial de refuerzo para dar servicio a los usuarios que se desplacen desde los Campos de Sport del Sardinero con motivo del partido que disputarán el Racing de Santander y el Almería.

El servicio se adaptará de este modo ante la previsión de que aumenten de forma considerable las necesidades de transporte y especialmente a la finalización del encuentro.

Al servicio de transporte regular con origen o destino en el Intercambiador del Sardinero en su horario normal, se sumarán seis autobuses más, con refuerzos en las líneas 1, 2, 3, 4 y línea Central.

El dispositivo especial será supervisado y coordinado en todo momento por un inspector con el objetivo de adaptar el servicio a las necesidades reales que surjan durante la noche.

El Ayuntamiento de Santander recomienda a los ciudadanos que hagan uso del transporte público y ofrece toda la información de las líneas a través de la web http://www.tusantander.es/