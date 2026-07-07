La ola de calor dispara el nivel de ozono en Los Corrales y Torrelavega y el Gobierno no avisa, según Ecologistas

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SANTANDER, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ola de calor ha disparado la contaminación por ozono en toda la cornisa cantábrica, hasta el punto de que el lunes por la tarde se registraron en Cantabria, Asturias, Galicia y País Vasco 16 superaciones de los niveles que obligan a informar a la población, en puntos como las estaciones cántabras de Los Corrales de Buelna y El Zapatón, en Torrelavega, donde hubo tres superaciones.

Así lo ha señalado este martes Ecologistas en Acción en un comunicado en el que ha denunciado el incumplimiento de los gobiernos regionales de alertar a los ciudadanos sobre el riesgo de la contaminación para su salud.

Según la organización, las altas temperaturas que están afectando al norte del país junto al tráfico y a la actividad industrial y portuaria de las áreas urbanas de La Coruña, Gijón, Oviedo, Santander, Torrelavega, Bilbao y San Sebastián han provocado que se disparen los niveles de ozono en el interior de estas comunidades autónomas, donde los episodios de mala calidad del aire por este contaminante atmosférico eran hasta hace poco "inusuales".

Pero en la tarde del 6 de julio se contabilizaron en estas regiones 16 superaciones del umbral de información a la población, establecido por la normativa en 180 microgramos de ozono por metro cúbico de aire, medidos en una hora.

Dichas superaciones se produjeron en las estaciones Magdalena (3) y Mourence, en el interior de La Coruña y Lugo; en las asturianas litoral Niembro e interiores Olloniego (2), Santa Marina (2) y Sama (2); en las cántabras de Los Corrales de Buelna y Parque Zapatón (3), en Torrelavega; y en la estación guipuzcoana Andoain, al sur de San Sebastián.

La máxima contaminación se registró en la estación asturiana Olloniego, próxima a la ciudad de Oviedo, donde se alcanzaron 230 microgramos de ozono por metro cúbico de aire entre las 14.00 y 15.00 horas, muy cerca del umbral legal de alerta, establecido en 240 microgramos de ozono por metro cúbico de aire.

Y fueron generales en toda la cornisa cantábrica las superaciones del valor objetivo para la protección de la salud, fijado en 120 microgramos de ozono por metro cúbico de aire, como promedio de ocho horas consecutivas.

Se trata de un episodio de contaminación "inusual" en el norte de España, dadas sus condiciones climáticas, poco propensas a la formación de ozono (baja radiación solar y elevadas lluvias), y más propio de regiones mediterráneas del centro, el sur y el este peninsular como Andalucía, Cataluña o Madrid, que la semana pasada y ayer lunes también sufrieron superaciones del umbral de información, en Barcelona, Madrid o Sevilla.

"El cambio climático está así provocando episodios de ozono donde antes eran desconocidos, agravando las muy dañinas olas de calor", ha advertido Ecologistas en Acción, para indicar que la previsión de la superación del umbral de información establecido para el ozono obliga a las autoridades a avisar a las personas más sensibles a la contaminación atmosférica, como niños, mayores, mujeres embarazadas o quienes padecen enfermedades cardiorrespiratorias crónicas, para que se protejan y eviten en las horas centrales del día y al atardecer esfuerzos físicos y ejercicios al aire libre.

Las administraciones también deben informar sobre la previsión de evolución de la contaminación, las áreas afectadas y la duración del episodio, añade la organización, para criticar que los gobiernos cántabro, asturiano, gallego y vasco "no han avisado a la población de esta circunstancia con la debida antelación", a través de canales y medios de comunicación.

"La información disponible se limita a avisos rutinarios en las páginas web de los distintos gobiernos, que advierten a posteriori de esta circunstancia y prevén su repetición durante los próximos días, mientras duren las elevadas temperaturas y la alta radiación solar", precisan desde EA, que lamentan que "no es la primera vez" que estos cuatro ejecutivos "incumplen su obligación legal de informar a la población afectada por un episodio de contaminación por ozono".

Censuran también que no han limitado de forma preventiva el tráfico motorizado ni las actividades industriales más destacadas de las áreas urbanas, y que son las "principales responsables" junto a la ola de calor del actual episodio de contaminación.

Ante esto, la asociación ecologista reclama la elaboración y aplicación de planes de acción a corto plazo para combatir la contaminación por ozono, con medidas inmediatas sobre el tráfico y la industria.

OZONO,

El ozono troposférico, también conocido como 'ozono malo' por contraposición al de la estratosfera, es un contaminante secundario producido por la reacción entre el dióxido de nitrógeno y los hidrocarburos emitidos por los automóviles y algunas industrias en presencia de radiación solar.

Por inhalación, provoca irritación de los ojos y vías respiratorias superiores, reducción de la función pulmonar, un incremento del riesgo de enfermedades respiratorias agudas (asma, EPOC) y el agravamiento de patologías cardiovasculares.

La Agencia Europea de Medio Ambiente estima entre 6.000 y 7.000 las muertes prematuras anuales en España como consecuencia de la exposición a niveles de ozono como los registrados estos días en la cornisa cantábrica.