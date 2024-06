La oposición cree que "falta planificación" en el Gobierno y le pide ser "realista"

Archivo - Pleno del Parlamento de Cantabria - C. Ortiz - Europa Press - Archivo

Las listas de espera o las viviendas turísticas, entre los principales retos ante los que llama al Gobierno a actuar



SANTANDER, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de la oposición, PRC, PSOE y Vox, han criticado que la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), lidera un Gobierno "sin rumbo" o en el que "falta cierta planificación y estrategia", al que han pedido que "sea realista en sus planteamientos" de futuro, porque "muchas de las promesas corren el riego de convertirse en incumplimientos".

Los portavoces de los grupos han hecho estas consideraciones en la sesión vespertina del Debate del Estado de la Región, en el que han respondido al discurso ofrecido mañana en el Parlamento por la presidenta, a su juicio demasiado optimista.

Algunos de los asuntos más criticados han sido la "falta de transparencia", la gestión de las listas de espera, que han reprochado que no se han reducido pese a que el PP las criticaba cuando estaba en la oposición y ellos gobernaban; el "cierre" de consultorios este verano; los datos del aeropuerto tras "siete meses perdiendo pasajeros"; el Plan de Autónomos o el trato de la Consejería de Desarrollo Rural hacia los ganaderos.

También han coincidido a la hora de señalar los principales retos actuales, entre ellos la proliferación de las viviendas de uso turístico. Pero han ofrecido su colaboración al Gobierno para llegar a acuerdos que ayuden a solventarlos, especialmente en el marco de la negociación con el Ejecutivo central del sistema de financiación autonómica, para la que tanto PRC como PSOE se han mostrado dispuestos a sumar.

El PRC ha destacado que es un asunto que le "preocupa mucho" y no por las peticiones de comunidades como Cataluña o País Vasco, sino por la postura que pueda tener el PP a nivel nacional; mientras que el PSOE ha llamado a los 'populares' a acordar una postura común en Cantabria para defender ante el Estado y "blindar nuestros servicios públicos", pero ha señalado a Buruaga que para ello debe centrarse en "defender los intereses de los cántabros y no en ser una alumna aventajada de Alberto Núñez Feijóo".

Los socialistas han ofrecido también al PP un segundo acuerdo para solucionar la proliferacion de pisos turísticos y su impacto en el precio de la vivienda. Un asunto en el que ha llamado al Gobierno a tomar medidas como definir las zonas o crear una 'ecotasa', pero ha lamentado que con su postura "no está pensando en los jóvenes que quieren emanciparse" y no tienen oferta de vivienda sino en los que "hacen negocio".

Otro punto en el que PRC, PSOE y Vox han coincidido es en que el PP está continuando la "herencia recibida" del anterior Gobierno. Algo que para regionalistas y socialistas debe agradecer pero que Vox ha criticado, señalando que el cambio está siendo "tan tranquilo que no lo hemos notado".

Además, ha afeado a los populares que eligieran al PRC como socio para formar Gobierno en minoría y aprobar los presupuestos con su voto, mientras que los regionalistas han lamentado que su sensación tras los acuerdos que alcanzaron en estas negociaciones "no es buena", ya que creen que "se han aprovechado" de ellos para "no tener que negociar con Vox".

ULTIMATUM PARA CUMPLIR CON EL PRC

Así, han dado un ultimatum al Ejecutivo para que antes de septiembre ponga en marcha las medidas que acordaron y que tienen en la actualidad "estado de ejecución cero".

Y ante la "inactividad legislativa" del PP, que "no ha presentado ni una ley" desde que llegó al poder, le han advertido que "no cuente con ellos" para volver a sacar adelante una Ley de Acompañamiento a los presupuestos con numerosas modificaciones normativas.

Así lo ha dicho el portavoz del PRC, Pedro Hernando, que también ha pedido a la presidenta que "baje a la tierra" y trabaje por los problemas "reales de la gente", como son los salarios o tener que esperar meses para una consulta sanitaria.

Desde el PSOE, Pablo Zuloaga ha acusado al Gobierno de "apagar Cantabria" dejando de lado proyectos y "cercenando leyes" como la de Memoria Histórica o la Ley del Suelo. Medidas que toma "no pensando en el deterioro de los pueblos sino en quienes quieren especular en Cantabria" y convertirla en la "Ibiza del norte", al igual que "decide no regular los pisos turísticos no pensando en los jóvenes que quieren emanciparse" sino en el "bussines".

Otro de los asuntos recurrentes en la Cámara ha sido el desarrollo eólico. En este punto el PRC ha ensalzado que el Gobierno tiene en marcha el parque de El Escudo gracias a las licencias concedidas por tres ayuntamientos regionalistas, esto es, todos los afectados salvo el de San Miguel de Aguayo, donde gobierna el PSOE.

En este sentido, Zuloaga ha pedido al PP "no ponerse del lado de los intereses de los inversores" y no querer "instalar molinos a martillazos". "Tengo la sensación de que quiere utilizar el mismo martillo para clavar molinos en San Miguel de Aguayo que usó Bárcenas para destrozar los discos duros del PP".

Por su parte, desde Vox, Leticia Díaz, ha definido el Gobierno de Buruaga como el de "la incertidumbre" y ha señalado que "tiene buenos propósitos" pero que se deben "materializar" en medidas efectivas que "nos faltan". Así, ha recordado proyectos que prometió pero "de los que no sabemos nada", como el plan estratégico para la mejora de la competitividad del sector ganadero, lácteo y cárnico; el plan de reindustrización o el plan de sostenibilidad energética.

Díaz ha reprochado a la jefa del Ejecutivo que su primera decisión "fue recibir a Vox en un cuarto oscuro y abrirle el salón de luces al PRC y decidieron cambiar cromos y guardar silencio" en referencia al caso 'Obras Públicas' y su lucha contra la corrupción. "Levantó la alfombra y escondió bajo ella toda la porquería", ha afirmado. Además, le ha echado en cara que pese al acuerdo al que Vox y PP llegaron para derogar la Ley de Memoria Histórica y Democrática, un año después "sigue vigente".

Sobre el anuncio del derribo de la Residencia Cantabria que Buruaga hizo esta mañana, Díaz ha comentado que le ha dejado "bastante sorprendida" pero ha lamentado que, en la práctica, supone que al final de esta legislatura habrá simplemente "un solar tras invertir 17,5 millones de euros", ya que ha recriminado a la presidenta que "ni siquiera nos ha hablado de si se concluyó la negociación con el Gobierno de España para toda la cesión de los terrenos".

"COMO UN HUEVO A UNA CASTAÑA"

Tras escuchar los posicionamientos de los grupos parlamentarios, Buruaga ha vuelto a salir a la tribuna para replicar que, pese a que entiende que deben hacer su papel de oposición, su Gobierno se parece al anterior "como un huevo a una castaña". Además, ha negado que se limite a desarrollar las iniciativas de la legislatura anterior, pues "hay un atisbo de proyectos más".

También ha subrayado que "no es cierto" que la economía ahora vaya peor que hace un año y ha opinado que los portavoces han sido "críticos y destructores" con algunos consejeros" y especialmente ha juzgado a Zuloaga por sus afirmaciones, lamentando que le acuse de centrarse en "la ruta del PP" por encima de los intereses de los cántabros hace quien "sistemáticamente pone la obediencia por encima de los intereses de Cantabria la obediencia a Sánchez", al que ha calificado como "el puto amo".

En la misma línea, el portavoz del Grupo Popular, Juan José Alonso, ha señalado tras escuchar a los partidos de la oposición que en la comunidad ha habido un cambio "en la forma de gobernar". "Antes en Cantabria todo eran atascos, ahora se han convertido en hechos y realidades", pues cuenta con un Gobierno que reivindica "lealmente" ante el Estado sus intereses.

Por otro lado, ha dicho que la oposición este año se ha caracterizado por sus "contradicciones constantes y su falta de rigor y de originalidad", frente a lo que ha pedido que "arrimen el hombro y sumen para ayudar a Cantabria".