La oposición duda de los proyectos del Gobierno para captar fondos UE y ve "poca imaginación" y mucho "humo"

El PRC cree que son "realistas" y espera que se capten al menos la mitad de fondos que se piden y el PSOE ve reconocidas en ellos sus políticas

SANTANDER, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La oposición (PP, Cs y Vox) duda de los proyectos presentados por el Gobierno de Cantabria (PRC-PSOE) para captar fondos europeos, en los que ve mucho "humo", "poca imaginación" y falta de actuaciones "innovadoras", y, además, se cuestiona de la capacidad del bipartito para ejecutarlos en los plazos que marca Europa.

PP y Vox han sido los más críticos y han censurado que el Gobierno haya tenido que tirar "de lo que tenía en el armario", como el proyecto de La Pasiega y el de la nueva sede del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC), "al no haber hecho su trabajo cuando tenía que hacerlo" para tener actuaciones ya en marcha para ser financiadas con esos fondos UE.

Cs, por su parte, opta por la "prudencia" hasta analizar los proyectos pero sí tiene dudas sobre la capacidad del Ejecutivo para llevar a cabo esas inversiones y que éstas permitan cambiar el modelo productivo de Cantabria.

Así lo han señalado los portavoces de PP, Cs y Vox tras la reunión mantenida este miércoles en el Parlamento con el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), el vicepresidente regional, Pablo Zuloaga (PSOE), y la consejera de Economía, la socialista María Sánchez, para exponerles los proyectos que Cantabria pretende presentar para optar a esta financiación europea.

La reunión con los grupos se ha celebrado después de que el Gobierno haya dado a conocer en una rueda de prensa estos proyectos --102 que suman una inversión de 2.673 millones-- tras habérselos presentado a los agentes sociales, algo que Vox considera una "falta absoluta de respeto" al Parlamento.

PP

En declaraciones a los medios de comunicación tras la reunión, el portavoz parlamentario del PP, Íñigo Fernández, ha explicado que "esperaba más imaginación" por parte del Gobierno y proyectos "innovadores" y no solo "viejos", como La Pasiega o El MUPAC.

"Era una oportunidad extraordinaria para apostar por una modernización real del tejido productivo de Cantabria y resulta que nos ha cogido con el pie cambiado. El Gobierno no tiene nada preparado, no había un proyecto de región, no había un proyecto de renovación del tejido productivo de Cantabria y al final sacamos lo que teníamos en el armario y encima a medio hacer porque todo está muy retrasado y por eso vamos muy justos de plazos", ha lamentado Fernández.

Pese a todo, el portavoz popular cree que Cantabria sí va a poder obtener fondos europeos porque considera que habrá "un criterio político" para no dejar "a nadie sin nada".

VOX

No está tan convencido de ello el grupo mixto-Vox, que cree que "la incompetencia" del Gobierno "pone en riesgo" la captación de estos fondos.

Su portavoz, Cristóbal Palacio, ha opinado que de ese centenar de proyectos planteados, solo hay dos en los que realmente el Gobierno está "interesado", que son La Pasiega y el MUPAC, y cree que el resto es "aire" y "humo".

Además, en relación a estos dos proyectos, Palacio cree que el PRC, con La Pasiega, y el PSOE, con el MUPAC, van a tener muy difícil y no van a ser capaces de gestionar esos proyectos para cumplir con los plazos que marca Europa, con lo que considera que, o bien no se van a captar fondos para esas actuaciones o, si se logra, será en una cuantía "mínima".

También cree que Cantabria, en la situación actual y en un momento de crisis en que se precisa reactivación económica, "no puede permitirse" gastar 80 millones de euros en el MUPAC.

"Nos estamos jugando todos los fondos de recuperación económica a dos bazas y si las perdemos nos quedamos sin nada. Creo que es una irresponsabilidad por parte del Gobierno", ha opinado Palacio, que ha opinado que no haya otros proyectos en marcha para poder optar a estos fondos de Europa, algo que se debe a que el Gobierno PRC-PSOE "no ha hecho su trabajo cuando tenía que hacerlo".

Por otra parte, Palacio ha censurado que el Gobierno haya presentado a los grupos el documento tras hacerlo público y presentárselo antes a los agentes sociales y ha acusado al Ejecutivo de solo estar interesado "en las ruedas de prensa" y las "fotos" y le ha acusado de querer usar el Parlamento "como set televisivo".

Cs

Y el portavoz parlamentario de Cs, Félix Álvarez, ha optado por la "prudencia" en su valoración inicial a falta de analizar al detalle los planes avanzados por el Ejecutivo cántabro.

Álvarez ha manifestado que para Cs el objetivo sería lograr el "cambio en el modelo productivo" de Cantabria a través de la ejecución de los fondos.

"Vamos a ver si estos proyectos no se convierten en un Plan E como con Zapatero y realmente cambien la fisionomía de Cantabria y el modelo productivo", ha deseado Álvarez, que ha defendido, además, que el dinero debe ir también a las empresas privadas y al ámbito sanitario, para darle "fuerza y recursos" a organismos como el IDIVAL y el IBBITEC.

El portavoz 'naranja' sí ha expresado sus dudas al respecto una vez que el Gobierno PRC-PSOE ha sido "incapaz" de invertir 400 millones de euros en cuatro años. "Hacerlo con 3.000 millones me parece una tarea complicada y ardua", ha sostenido.

En este punto, el portavoz de la formación naranja ha reconocido que para Cs "lo ideal" sería que estos proyectos fueran gestionados a través de una "agencia independiente" en la que tuvieran presencia tanto el Ejecutivo regional, como economistas, empresarios, sociólogos "y gente de diversos ámbitos de la sociedad civil".

PRC Y PSOE

Más optimistas sobre las posibilidades de Cantabria de captar fondos europeos con estos proyectos y una mejor valoración sobre los mismos han hecho PRC y PSOE, grupos que sustentan con mayoría absoluta al Ejecutivo regional en la Cámara.

El portavoz parlamentario del PRC, Pedro Hernando, cree que los proyectos que el Gobierno de Cantabria presenta para recibir financiación de los fondos de recuperación de la UE son "realistas".

Hernando ha destacado que se trata de "una declaración de intenciones importante" que abarca la sanidad, la digitalización, la colaboración público-privada, la industria o la despoblación pero ha reconocido que hay que ser "realistas" porque se piden más de 2.000 millones de los 72.000 contemplados por la Unión Europea.

"Ahí no vamos a llegar. Cantabria tendrá que intentar conseguir la mitad de lo que se pide. Sería importantísimo, porque supondría recoger gran parte de los proyectos, que también estarán en el Presupuesto de la comunidad autónoma", ha sostenido.

En este sentido, se ha mostrado convencido de que "se va a conseguir" financiación para La Pasiega, el proyecto sobre despoblación, el de turismo cultural o la apuesta por la sanidad y de que se van a cumplir los plazos marcados por Europa. "Son ejes fundamentales", ha remachado el portavoz regionalista.

Su homóloga del PSOE, Noelia Cobo, ha hecho una valoración "positiva" de los proyectos presentados porque en ellos --ha dicho-- ve "plenamente reconocidas" las políticas socialistas.

Cobo ha resaltado que la apuesta por la transformación digital, la economía verde, la apuesta por los servicios públicos como ejes vertebradores de la cohesión social y la apuesta decidida por la investigación que, según ha señalado, están presentes en estos proyectos son las estrategias que el PSOE viene proponiendo "desde hace tiempo y que ahora cobran más sentido que nunca".