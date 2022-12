La oposición rehusa participar en la votación que ha elegido a tres de los cinco vocales de la Comisión de la Memoria

Archivo - Miembros del PSOE, de Cs y la diputada no adscrita Marta García

Serán Carlos Cortés, Javier Barcelona y Enrique Menéndez, los propuestos por PRC-PSOE tras no presentar la oposición otros alternativos

SANTANDER, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La oposición (PP, Cs, Vox y la diputada no adscrita Marta García) ha rehusado participar este lunes en la votación en el Pleno del Parlamento de Cantabria que ha elegido a tres de los cinco miembros que integrarán la Comisión de la Memoria, que han sido Carlos Cortés Montes, Javier Barcelona Llop y Enrique Menéndez Criado, los propuestos por socialistas y regionalistas al no haber presentado los otros grupos otros alternativos. Los otros dos miembros serán designados por el Gobierno.

La decisión de la oposición de no votar no se debe a quiénes son los candidatos propuestos sino a que, según han explicado los portavoces de PP, Cs y Vox, "no creen" ni en la Ley de Memoria Histórica de Cantabria, aprobada en noviembre de 2021, ni tampoco en los órganos que prevé crear, como esta Comisión de Memoria.

Y es que, a su juicio, en contra de lo que señala la ley, consideran que no busca ni la "reconciliación" ni tampoco "resarcir el sufrimiento de todas" las víctimas, sino el "enfrentamiento" y "ajustar cuentas con el pasado".

De esta forma, la sesión plenaria ha comenzado con polémica y un tono bronco en relación a esta votación, que, al no participar ni PP, ni Cs, ni Vox y tampoco la diputada Marta García ha tenido que celebrarse dos veces para conseguir la mayoría que precisaba para salir adelante (en la primera se precisaba mayoría cualificada de 2/3 del Pleno y en la segunda ha bastado con mayoría absoluta).

Así, solo han votado 21 parlamentarios, todos ellos socialistas y regionalistas, mientras que los de PP, Cs y Marta García han permanecido sentados en sus escaños sin votar y los dos de Vox --Cristóbal Palacio y Armando Blanco-- han abandonado el Hemiciclo en la votación.

LOS OBJETIVOS DE LA COMISIÓN DE LA MEMORIA, SEGÚN LA LEY

Según se indica en la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria, la Comisión de la Memoria es un órgano colegiado, de carácter temporal (con una duración de un año, prorrogable otro) y que tiene como objetivos "el reconocimiento a las víctimas; promover la reconciliación y la paz, y servir como instrumento para conocer los hechos que permanecen ocultos acerca de abusos, violaciones de derechos y desapariciones".

También pretende "conmemorar y hacer duelo por las víctimas de la represión política, y preservar la evidencia documental que sirva para la conmemoración y el recuerdo de hechos históricos para evitar que ocurran nuevamente".

Se indica que la Comisión estará compuesta por cinco miembros, todas personas de reconocido prestigio y vinculación a Cantabria, dos de los cuales serán elegidos por el Gobierno --aún no se ha producido dicha designación-- y los tres restantes que han sido los elegidos por el Parlamento.

LOS ARGUMENTOS DE LA OPOSICIÓN

El grupo popular ha sido el primero de la oposición en expresar en el Pleno su intención de no participar en la votación porque "no cree" ni comparte "el contenido de la ley", que según ha anunciado derogará cuando llegue al Gobierno, ni tampoco en los órganos que la norma prevé crear, como es esta Comisión de la Memoria.

El portavoz del PP, Íñigo Fernández, ha afirmado que se trata de una ley, a su juicio, "sectaria", "que los cántabros no han pedido" y que viene "impuesta" por el "socio pequeño" del Gobierno, el PSOE, al que, según ha recordado votaron 57.000 personas, que suponen, según ha recalcado, uno de cada ocho electores llamados a las urnas.

Por ello, los 'populares' consideran que la ley no tiene la "legitimidad moral" necesaria --sí la legal-- y sostienen que es una norma "revachista", que "busca reabrir heridas" y "viene a crear problemas que no había" y que la sociedad ya había "superado", con lo que, en su opinión, "ni mira por el bien general ni por la convivencia entre los españoles" y viene a "dividir y fragmentar".

Además, el PP ha advertido que con la votación de hoy se "activan" los órganos y "chiringuitos" que prevé crear la ley. Además, ha subrayado que en este caso se trata de elegir a los miembros de lo que en el proyecto remitido por el Gobierno al Parlamento se denominaba 'Comisión de la Verdad' --nombre que se ha cambiado durante la tramitación de la norma en la Cámara y sustituido por el de la Comisión de la Memoria--.

Para el PP, se trata de "un órgano que pone los pelos de punta" y que "da miedo" porque, según ha alertado Fernández, lo que busca es decir a la sociedad cántabra y a los historiadores "de qué se puede hablar y de que no". Por ello, los 'populares', "no entienden" cómo el PRC participa en el "camino que se está abriendo con esta ley" y que va a hacer "saltar por los aires uno más de los consensos de la transición".

En una línea similar se han pronunciado los portavoces de los partidos que integran el grupo mixto (Cs y Vox).

Así, el de Cs, Félix Álvarez, ha criticado la Comisión de la Verdad afirmando: "Yo no quiero que me diga nadie lo que tengo que entender sobre la Historia". Y es que a su juicio la ley "busca clasificar las víctimas" en "buenas, regulares y malas" en función de a qué bando pertenezcan; que "se olvide" algunos hechos del pasado y "destruir la Historia al capricho del PSOE".

Para Vox, esta ley y los órganos que plantean forman parte de la "dinámica de radicalización del PSOE" y de promover "el enfrentamiento" y ha criticado al PRC por apoyarlo.

PRC Y PSOE

Por su parte, PRC y PSOE han censurado los argumentos de la oposición para no participar en la votación para crear un órgano previsto en una ley y han defendido la legitimidad de la norma. "Hay que cumplir las leyes que emanan del Parlamento", han reivindicado.

El portavoz del PRC, Pedro Hernando, ha afirmado sentirse "abochornado" y sentir "miedo" por los alegatos y argumentos defendidos por la oposición. Así, ha reprochado al PP que intente "quitar legitimidad" a una ley aprobada por el Parlamento y al hecho de que cuando se aprueba una norma "que no les gusta, decidan incumplirla".

Así, el regionalista ha defendido los objetivos de la ley, y también de la Comisión de la Memoria, que, a su juicio, busca "promover la reconciliación" y la reparación de las víctimas de los dos bandos y hacer que salgan a la luz "hechos que permanecen ocultos" de éstos. "Durante muchos años solo se conocieron los hechos ocultos de uno".

Ha acusado a la oposición de "buscar el confrontamiento y la lucha" y "evitar la reconciliación". Además, Hernando ha subrayado que los candidatos propuestos son personas "de reconocido prestigio e independientes".

Por su parte, la portavoz del PSOE, Noelia Cobo, ha insistido en que la Comisión de la Memoria es "un órgao para la reconciliación y para la reparación moral de las víctimas", buscando "formas de reconocimiento".

"Eso es lo a lo que se están negando", ha reprochado a la oposición Cobo, quien ha afirmado que "una tierra que honra a sus víctimas" es "mejor" y "en paz con su pasado".

Cobo ha centrado principalmente su crítica en el PP y ha achacado su oposición a que, a su juicio, los 'populares' "no están cómodos con las leyes de memoria histórica porque quizás les queden rincones oscursos en el sótano", en su "presente y pasado".

LOS ELEGIDOS

Carlos Cortés Montes es arqueólogo y es miembros del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras en la sección de Arqueología.

Por su parte, Javier Barcelona Llop es profesor de la Universidad de Cantabria, vinculado con el derecho, la historia contemporánea, los bienes culturales y los archivos o relacionados con el estudio de la memoria democrática.

Y Enrique Menéndez Criado es procurador y miembro de la sociedad civil, fundacones, asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro relacionadas con la promocioón, estudio o recuperación de la memoria democrática de Cantabria.