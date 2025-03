La oposición se une en el Parlamento para instar al Gobierno a aprobar las normas marco de la Policía Local en 6 meses

SANTANDER 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Cantabria ha acordado este lunes, con los votos del PRC, PSOE y Vox, la abstención del diputado no adscrito Cristóbal Palacio y el rechazo de los 'populares', instar al Ejecutivo autonómico (PP) a sacar adelante en el plazo de seis meses el decreto por el que se aprueban las normas marco de los Cuerpos de Policía Local de Cantabria.

Esta iniciativa plenaria, que ha partido del PRC, también exige aprobar en el plazo de tres meses el decreto por el que se regula el proceso selectivo común para el ingreso en los Cuerpos de Policía Local de Cantabria y el concurso anual centralizado para la provisión por movilidad.

Los regionalistas han llevado al Pleno esta moción y no han aceptado una modificación que pedían los 'populares', quienes aseguran que estos plazos "no son asumibles" y, además, reclamaban incluir en el programa de formación anual de la Policía Local la materia preventiva sobre los riesgos específicos que afecten a su puesto de trabajo y colaborar con los ayuntamientos en la aprobación de los protocolos de seguridad para equipos policiales, en cumplimiento de la vigente Ley de Coordinación de los Policías Locales de Cantabria.

La diputada del PRC Rosa Díaz ha señalado que la estructura de la Dirección General de la Policía "quedó desmantelada en la etapa del Gobierno de mayoría absoluta del Partido Popular del 2011 al 2015 y fue precisamente el Ejecutivo regionalista-socialista quien hizo el "esfuerzo de cubrir esa falta de estructura interna a través del decreto correspondiente", en un contexto de pandemia del Covid.

También ha indicado que esta iniciativa surge en relación con los compromisos adquiridos en materia de coordinación de policías locales en la presente legislatura -gobernada por el PP- y, a su juicio, contempla "un plazo más que suficiente".

Así, Díaz ha rechazado la modificación propuesta por el Grupo Popular en la que se eliminaba el plazo de los seis meses para las normas marco y se fechaba el proceso selectivo a finales de este año, asegurando que "sin decreto no hay convenio".

Sin embargo, los 'populares' han insistido en que esos plazos "no son asumibles" por la "dificultad técnica" que exigen las normas marco, que requieren de un informe del Consejo de Estado que es "preceptivo" y que "hace que los plazos que se puedan prever no se puedan mantener si no se cuenta con ese referido informe", han explicado.

Por ello, en su modificación se comprometían a elaborar dichas normas marco "cuanto antes, si fuera posible a lo largo de este año", y ponían la fecha del decreto que regula el proceso selectivo en el último trimestre.

El diputado del PP Cándido Cobo ha destacado que el Gobierno actual, a su llegada, ha tenido que "priorizar", ante "la inacción, la dejadez y la falta de previsión en el desarrollo legislativo y ejecutivo del Gobierno del PRC".

En concreto, ha señalado que la actual Ley de Coordinación de la Policía Local, en vigor desde 2023, "obligaba ya a activar de manera inmediata la redacción de las normas marco". Sin embargo, desde el Ejecutivo anterior (PRC-PSOE) "ni antes ni después se hizo lo debido".

Asimismo, se ha referido a "la inexistencia del grupo de trabajo que ha debido componerse para el desarrollo reglamentario de la ley en relación a la redacción de las normas marco y la constitución de la Comisión de Coordinación".

Frente a los populares se han unido al PRC para sacar adelante su iniciativa PSOE y Vox.

El portavoz socialista, Mario Iglesias, ha trasladado su preocupación por "los pocos avances" que se han realizado desde la Consejería en lo que va de legislatura en relación a la coordinación de los policías locales y en la elaboración de las nuevas normas-marco; mientras que su homóloga de Vox, Leticia Díaz, ha criticado que se haga el "juego político de quién tiene más culpa en que no se aprobara, en lugar de ponernos manos a la obra" y actuar para hacerlo "lo antes posible".

Por otro lado, el Pleno ha aprobado este lunes por asentimiento la liquidación del Presupuesto del Parlamento de Cantabria correspondiente al ejercicio de 2024 e incorporación de remanentes al estado de gastos del Presupuesto de 2025.