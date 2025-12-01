El Palacio de Festivales acoge este viernes a los cómicos JJ Vaquero, Eva Hache, Galder Varas y David Cepo - PALACIO DE FESTIVALES DE CANTABRIA

SANTANDER 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Festivales de Cantabria acogerá este viernes, 5 de diciembre, una doble sesión de 'Mentes Peligrosas', el proyecto humorístico de los cómicos JJ Vaquero, Eva Hache, Galder Varas y David Cepo.

En dos turnos, a las 19.00 y 21.30 horas, 'Mentes Peligrosas' ofrecerá 110 minutos que suponen "una fiesta de la risa" en la que el público presenciará a "algunos de los cómicos más importantes de la historia del humor patrio", según ha explicado el Palacio de Festivales en un comunicado.

Como en todas las reuniones de antiguos alumnos los viejos amigos están deseando reencontrarse para salir a cenar, celebrar, beber, bailar, pero, sobre todo, para comprobar que por el resto han pasado los años peor que por uno mismo y esto sí es motivo de celebración.

"De la escuela de la comedia nacional han salido algunas de las mentes más afiladas, más originales, creativas y peligrosas. Pero son ellas, con su humor, las que nos hacen la vida más soportable y divertida, así que ya era hora de organizarles una fiesta para que se reencuentren después de tantos años", ha detallado el comunicado.