El Palacio de La Magdalena inicia su programación especial de Navidad con visitas guiadas y teatralizadas

El Palacio de La Magdalena inicia este martes su programación especial de Navidad con visitas guiadas y teatralizadas - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de La Magdalena, bajo el lema 'Una Navidad de cuento', inicia este lunes las visitas guiadas, teatralizadas y premium organizadas para estas fiestas y destinadas para todos los públicos.

Así lo ha informado en nota de prensa el concejal de Turismo, Fran Arias, quien ha presentado la programación especial del emblemático edificio para estas fechas, que lo convertirá en un lugar "lleno de magia, historia y fantasía".

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento busca acercar el patrimonio de la ciudad de una forma "diferente, didáctica y muy especial" durante las navidades.

La programación incluye visitas teatralizadas, que se celebrarán los días 23, 26, 27 y 30 de diciembre, en las que personajes y ambientaciones navideñas guiarán al público por el interior del palacio.

Además, se ofrecerán visitas guiadas tradicionales los días 22, 23, 26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre, así como el 2, 3 y 4 de enero.

Como complemento, el Palacio contará con visitas Premium, programadas para los días 23, 26, 29 y 30 de diciembre, además del 2 de enero, una opción dirigida a quienes deseen una experiencia más exclusiva.

Las entradas están a la venta y pueden adquirirse a través de la página web oficial del Palacio de la Magdalena https://www.palaciomagdalena.com/visitas.