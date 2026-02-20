El Parlamento de Cantabria mantendrá la cúpula hasta una solución permanente a las goteras

Planta superior del Parlamento de Cantabria, bajo la cúpula acristalada, y donde se generan charcos por goteras los días de lluvia - PARLAMENTO

SANTANDER, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una empresa cántabra especialista en trabajos verticales intervendrá en la cúpula acristalada de la sede del Parlamento regional para minimizar o eliminar provisionalmente las filtraciones de agua en los días de fuerte temporal a la planta superior del edificio y al patio central, con el fin de evitar goteras y riesgos.

Esta intervención, con técnicas de mantenimiento, se realizará al menos dos veces al año, en primavera y otoño. Comenzará esta misma primavera y continuará mientras se elabora la documentación técnica para licitar una solución "más permanente", que consistiría en reducir con una nueva retícula el tamaño de cada pieza de cristal, ya que las actuales son de "considerable superficie y peso", lo que dificulta su mantenimiento, reparación y sustitución.

La Cámara ha informado de esta solución provisional este viernes en un comunicado, después de trascender las medidas adoptadas por esta institución para garantizar la seguridad los días de lluvia, en los que las goteras pueden generar charcos en el suelo de pasillos y zonas de tránsito de la planta superior, donde se ubican la biblioteca y los grupos parlamentarios, y del patio central.

Entre las mismas figuran recomendaciones como usar calzado cerrado, sin tacón y con suela de goma antideslizante, evitar correr y extremar las precauciones, respetar los itinerarios señalizados y las zonas delimitadas o limitar el tránsito de personas externas o ajenas al Parlamento en las áreas afectadas por goteras y charcos en el antiguo hospital de San Rafael.

Estas soluciones provisionales, las medidas aconsejadas y la intervención en la cúpula, se mantendrán hasta que esté la actuación de carácter más permanente impulsada el año pasado, después de que un anterior proyecto, surgido en 2021-2022, para reemplazar los cristales por un polímero especial que se fabricaba en Hungría, se topó con "dificultades técnicas y de aprovisionamiento que lo hicieron inviable", también como consecuencia de la guerra en Ucrania y su impacto en costes y suministros.

ALFOMBRAS ANTIDESLIZANTES TAMBIÉN

"Mientras se adopta un remedio definitivo a la gran cúpula de cristal, que es un elemento arquitectónico muy distintivo del Parlamento y permite realizar en su patio todo tipo de acciones culturales y sociales con independencia de la meteorología, la institución seguirá las recomendaciones de sus servicios de prevención de riesgos", señala la Cámara.

Así, mantendrá las alfombras antideslizantes colocadas en la planta superior y aconsejará a los usuarios que, en los días de temporal "significativo", eviten riesgos que puedan derivarse del tipo de calzado (tacones) y, sobre todo, de una conducta que no sea "adecuada" para esos momentos en que "la humedad modifica el entorno habitual de trabajo".