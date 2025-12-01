El Parlamento se une para instar al Gobierno central a incluir la repotenciación de La Pasiega en el Plan Eléctrico 2030

Archivo - Obras del centro logístico de La Pasiega.- Archivo - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Cantabria ha acordado por unanimidad instar al Gobierno de España a incluir en la fase de alegaciones de la Planificación de la Red de Transporte de Energía Eléctrica con horizonte 2030, cuyo periodo finaliza el 16 de diciembre, la repotenciación solicitada para la subestación de La Pasiega, en Piélagos.

El acuerdo nace de una proposición no de ley del partido político del Ejecutivo autonómico (PP). El diputado 'popular' Alejandro Liz ha argumentado que la planificación anterior, en la que se previó una potencia de 50 megavatios, es "insuficiente" para llevar a cabo los proyectos industriales que se quieren materializar en La Pasiega.

Al respecto, ha señalado que ya existe un proyecto industrial que ha reservado suelo, cuya primera fase supone una inversión de 750 millones de euros y la creación de 450 puestos de trabajo, que necesita para su plena puesta en marcha de 300 megavatios de potencia.

No obstante, Liz cree que este "error de cálculo" en cuanto a la potencia es "subsanable" y aún se puede "corregir esta situación", ya que Red Eléctrica está preparando todavía el proyecto técnico de la subestación de Piélagos, que estará operativa en 2027.

Además, ha destacado que la repotenciación de este espacio "no necesitaría de ningún tipo de inversión pública ni de gasto público porque dotar de dos posiciones más a esa subestación es algo que costearía el promotor del proyecto, por lo que no se está pidiendo "nada descabellado".

Se trata de una reivindicación que, a su juicio, requiere de la "unanimidad" de los grupos para "visualizar" el apoyo de la sociedad de Cantabria.

Por su parte, desde el PRC Javier López Marcano ha señalado que presentando esta iniciativa el Grupo Popular "demuestra claramente que son conscientes de que son administradores de esa herencia recibida".

Mientras que la diputada del PSOE Ana Belén Álvarez ha indicado que el grupo de trabajo que ha acordado el Ministerio poner en marcha no va a ser previo al periodo de alegaciones "por respeto institucional". Asimismo, ha manifestado su apoyo a la iniciativa ya que el Llano de la Pasiega "no se va a quedar sin enchufe" por parte de los socialistas.

Y para Natividad Pérez (Vox) esta iniciativa es "una necesidad imperiosa" pero también "la prueba viviente de la improvisación política", ya que se ha estado comercializando suelo industrial en La Pasiega "sin garantizar la potencia eléctrica".

Así, ha apoyado la iniciativa "por responsabilidad, por la industria y por el empleo", pero ha avisado de que en Vox estarán "vigilantes" para que el progreso de Cantabria "no se construya a consta del bienestar de los vecinos" de la región.

AYUDAS POR LA DERMATOSIS NODULAR

Por otro lado, la Cámara ha aprobado, con los votos de la oposición (PRC, PSOE y Vox) y el rechazo de los 'populares', instar al Gobierno regional (PP) a implementar una línea de ayudas de carácter extraordinario dirigida a dotar de liquidez a las explotaciones ganaderas y compensar "los perjuicios económicos y el lucro cesante" del sector ganaderos en Cantabria, como consecuencia de las medidas preventivas para evitar la expansión de la dermatosis nodular contagiosa.

La iniciativa, del PRC, también recoge instar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a crear un Fondo Nacional con la dotación económica necesaria para compensar las explotaciones ganaderas afectadas por las medidas adoptadas frente a esta enfermada.

El diputado regionalista Guillermo Blanco ha criticado que, pese a ser una comunidad libre de la enfermedad, "prohibimos la salida de nuestros animales", "la única comunidad que lo hizo". A su juicio, se adoptaron unas medidas que "fueron mucho más allá de la lógica", con cuatro semanas sin operar en la comunidad.

En la misma línea, la socialista Eva Salmón ha compartido la "preocupación" del PRC por "proteger" a los ganaderos y a la economía de Cantabria, y la iniciativa regionalista "refuerza" que las administraciones sigan trabajando de forma coordinada y complementaria, ha destacado.

Y desde Vox Leticia Díaz ha subrayado que la dermatosis nodular contagiosa ha supuesto "un golpe económico muy serio". En su opinión, las restricciones de movimiento "se pasaron de frenada", por lo que ha defendido que cuando el Gobierno impone medidas sanitarias también "tiene el deber de compensar económicamente esas pérdidas".

Sin embargo, la diputada del PP Belén Ceballos ha argumentado que cuando la Consejería adoptó medidas para hacer frente a la dermatosis nodular se desconocía si la región tenía casos positivos. "Si la consejera no hubiera tomado las medidas, ahora sí que estarían los ganaderos con la soga al cuello", ha dicho. Asimismo, ha indicado que se ha solicitado al Ministerio que se cubran las enfermedades emergentes con el Agroseguro para dar "estabilidad y seguridad" a los ganaderos.

Finalmente, Ceballos ha recriminado a los tres grupos que se han "puesto de acuerdo" para "echar abajo un presupuesto que contaba con 30 millones de euros para los ganaderos".