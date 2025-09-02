El paro sube un 0,7% en agosto en Cantabria, hasta los 27.156 desempleados

SANTANDER 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El paro subió un 0,69 por ciento en agosto en Cantabria respecto a julio, en concreto 185 personas, que elevan la cifra global de desempleados en la región a 27.156. Sin embargo, en comparación con el mismo mes del año anterior, el desempleo descendió un 5,87, con 1.692 cántabros menos sin trabajo.

El incremento intermensual de la comunidad autónoma es inferior al registrado en el conjunto del país, donde el repunte fue del 0,91%, con 21.905 parados más que suben el total a 2.426.511. Igualmente, en el último ejercicio el dato bajó a nivel nacional, un 5,66% (145.610 parados), según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En el octavo mes de 2025, el desempleo aumentó en todos los sectores en Cantabria, especialmente en el de servicios, con 145 nuevos desocupados, y solo se redujo entre el colectivo sin empleo anterior, pero ligeramente, con ocho personas más que encontraron un puesto de trabajo.