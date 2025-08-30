Partes de un balcón caídas a la calle dañan un coche aparcado en Santander

El desprendimiento de partes de un balcón a la calle dañan un coche aparcado en Santander - BOMBEROS DE SANTANDER

SANTANDER 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un coche aparcado en la calle Vázquez de Mella de Santander ha resultado dañado después de la caída a la vía pública de partes de un balcón de un edificio de viviendas.

Según han informado los bomberos del Ayuntamiento en su red social 'X', han acudido esta mañana a la zona con un camión autotanque para retirar aquellos elementos que presentaban inestabilidad en la infraestructura. En la operación ha asistido también la Policía Local.

Por otro lado, efectivos autonómicos del parque de Laredo han retirado una placa de metal de la cubierta de un edificio de la plaza San Antonio en Santoña, también con riesgo de caída a la calle.