Paulino Viota analiza la evolución de las formas en el cine en un nuevo curso en la Filmoteca Mario Camus

Archivo - Paulino Viota saliendo de la Filmoteca de Cantabria - SANTANDER CREATIVA - Archivo

SANTANDER 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca de Cantabria Mario Camus acoge desde este miércoles, día 15 de octubre, un nuevo curso a cargo del cineasta Paulino Viota que se prolongará hasta el mes de mayo de 2026.

Bajo el título 'La evolución de las formas en el cine', Viota explorará durante 31 sesiones de dos horas de duración cómo la "fotografía en movimiento" evoluciona hasta convertirse en "nueva forma artística", con especial atención al cine de ficción y al documental.

Las clases tendrán una periodicidad semanal, siempre en miércoles y a partir de las 19.30 horas, y se impartirán en la sala DCP de la Filmoteca de Cantabria.

El precio de la matrícula es de 30 euros, aunque los alumnos podrán acceder al matricularse a una bonificación del abono de 10 sesiones de la sala de proyecciones de la calle Bonifaz de Santander, de modo que la matrícula y el abono costarán 50 euros.

Viota ha explicado que en la "exploración" que supondrá el desarrollo de este curso aparecerán, "como los principales 'creadores de imágenes', nombres muy queridos por los asiduos de nuestra Filmoteca".

Así, Viota ha avanzado que entre los cineastas de los que hablará destacan nombres como Ingmar Bergman, Friedrich Wilhelm Murnau, Charles Chaplin, Jean Renoir, Serguéi Eisenstein, Kenj *Mizoguchi, Alfred Hitchcock, Luis Buñuel, Robert Bresson, Yasujiro Ozu, Akira Kurosawa, Michelangelo Antonioni, Orson Welles, Federico Fellini, Alain Resnais o Jean-Luc Godard, entre otros.