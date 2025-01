Pazos se despide de una UC que deja "un poco mejor" de lo que la recibió en 2016

La institución celebra Santo Tomás de Aquino

SANTANDER, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El hasta ahora rector de la Universidad de Cantabria (UC), Ángel Pazos, ha defendido que deja el cargo con una institución "un poco mejor" de lo que la cogió hace casi nueve años, cuando tomó posesión en 2016.

Pazos ha hecho balance de este periodo durante la celebración este lunes de la festividad del patrón de la Universidad, Santo Tomás de Aquino, ya que es el último acto solemne que preside como rector antes de la toma de posesión en unos "pocos días" de la que será su sucesora, Conchi López, tras ganar las recientes elecciones al Rectorado.

Pese al balance positivo, Pazos ha optado por "no caer en la autocomplacencia", porque "no hemos podido hacer todo aquello que nos planteamos como objetivos y no todo lo hemos hecho bien". Algo que ha atribuido a cuestiones como las limitaciones presupuestarias y legales, "cada vez más imprevisibles", o el peso de una burocracia "cada vez más asfixiante".

Todo ello hace "que quede mucho por hacer y por mejorar, seguro". "Lo que hemos hecho bien es, sin duda, mérito de todos; lo que no hemos hecho tan bien y lo que hemos dejado sin hacer es, sin duda, responsabilidad mía, y por eso les pido, de corazón, disculpas", ha sentenciado.

Sin embargo, ha dado diferentes datos positivos para avalar la gestión de su equipo en estos nueve años, como el aumento "sostenido" de estudiantes de nuevo ingreso, que hace que la UC supere los 2.200 cada año y esté por encima del 95% de ocupación sobre su oferta docente; la creciente internacionalización o la renovación de la plantilla, con 214 plazas nuevas de personal docente e investigador en estos años, casi 200 de personal en formación, cerca de 250 procesos de promoción interna o 222 nuevas incorporaciones de PTGAS (Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios).

También ha destacado el incremento de la "enorme calidad" de los departamentos e institutos en investigación, logrando una cifra récord de captación de recursos en los últimos 15 años, más de 30 millones de euros. Como ejemplo, ha subrayado que, en estos nueve años, la UC ha captado para Cantabria "el doble de investigadores Ramón y Cajal de los que le correspondería por su tamaño".

Pazos también ha ensalzado aspectos como la "importante" adaptación que se ha tenido que hacer a las nuevas leyes; los pasos dados para "cuidar al estudiantado" y favorecer su empleo; o el "importante esfuerzo" por la formación a lo largo de la vida que se resume en la "ambiciosa oferta" para el nuevo programa de microcredenciales.

FINANCIACIÓN

También ha aludido a financiación de la UC, porque desde 2016 ha ido aumentando de forma paulatina y "notable", desde los aproximadamente 70 millones hasta los casi 100 millones del presupuesto de este año.

Por ello, tras señalar que la disponibilidad presupuestaria y la tasa de reposición han "limitado" la renovación de la plantilla en su etapa, ha señalado que "las nuevas condiciones tanto presupuestarias como legales que se avecinan permitirán al nuevo equipo acelerar este proceso de renovación".

Y es que, a su juicio, el contrato plurianual recientemente firmado con el Gobierno, que contempla objetivos para varios años, "deja un escenario presupuestario enormemente despejado para la nueva etapa que se abre".

"Hoy no toca pedir más dinero, pero sí toca recordar que la universidad española, en general, está mal financiada, algo que la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) desafortunadamente no ha resuelto en la práctica", ha dicho.

Con todo, ha destacado que el ranking que elabora el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas coloca la UC como el segundo sistema universitario de España en calidad, algo de lo que "todos los integrantes de la sociedad de Cantabria podemos sentirnos orgullosos".

Finalmente, tras dar las gracias a todas las personas que han contribuido a estos resultados -estudiantado, profesorado, personal de gestión y servicios o responsables políticos-, Pazos ha subrayado que "es difícil tener un honor mayor que haber dirigido esta universidad".

BURUAGA: "UN TRABAJO QUE MERECE SER RECONOCIDO"

En el acto también ha intervenido la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, que ha agradecido la labor desarrollada por Pazos, quien "nos dice adiós con un balance que merece ser reconocido y honrado por la sociedad de Cantabria", pues "ha trabajado incansablemente para adaptar la Universidad a los nuevos tiempos".

De cara al futuro de la institución, Sáenz de Buruaga ha ofrecido a la UC la colaboración del Gobierno regional para desarrollar el Contrato Programa 2025-2027 y proyectos que unen a ambas instituciones como el Parque de Innovación en Salud, además de otros como las nuevas áreas tecnológicas en el PCTCAN y en Torrelavega, la Agenda Digital o la industria 4.0.

En este sentido, ha hecho un llamamiento a la comunidad universitaria a ser "ambiciosos y valientes" para alcanzar los "grandes retos" que la UC tiene por delante.

También ha resaltado que el hecho "de que haya una primera presidenta de Cantabria o una primera rectora -Conchi López- es señal de que la igualdad real y efectiva está más cerca que antes. Desde el Gobierno de Cantabria nos ponemos a su disposición para colaborar y para seguir trabajando en beneficio de los ciudadanos".

Al acto también han asistido el consejero de Educación, Sergio Silva; la delegada del Gobierno, Eugenia Gómez de Diego; la presidenta del Parlamento, María José González Revuelta; y la alcaldesa de Santander, Gema Igual, entre otras autoridades.

ACTO ACADÉMICO

Este tradicional acto conmemorativo de Santo Tomás de Aquino se ha celebrado en el Paraninfo de la UC, y en él se ha hecho entrega de las Medallas de Plata de la Universidad a Gemma Castro y Javier León.

La ceremonia ha comenzado con la entrega de los Premios Extraordinarios Fin de Carrera a cerca de una treintena de estudiantes de cada una de las titulaciones de grado y del Programa Senior que se imparten en la UC, así como a los cinco Premios Extraordinarios de Doctorado.

Posteriormente, han recogido distinciones los ganadores de los Premios Literarios del Consejo Social 2024 y se ha reconocido a miembros de la comunidad universitaria jubilados el pasado año.

Todo el evento ha contado con el acompañamiento musical de la Camerata Coral de la UC que ha interpretado piezas como el 'Gaudeamus Igitur' o el himno de la Universidad de Cantabria compuesto por el maestro cántabro Miguel Ángel Samperio.