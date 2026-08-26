Pedro Sánchez cancela su visita a Santander al adelantarse su comparecencia en el Congreso por la crisis de Ceuta

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante la XXVII Conferencia de Presidentes, en el Palacio de la Magdalena, a 13 de diciembre de 2024, en Santander, Cantabria (España). - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no asistirá finalmente el próximo miércoles, 2 de septiembre, a Santander, donde tenía previsto clausurar el Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones que organiza la asociación del sector en España (AMETIC).

El jefe del Ejecutivo ha cancelado este acto al adelantarse al día 3 su comparecencia en el Congreso de los Diputados para informar de la crisis migratoria de Ceuta, han explicado este mediodía a Europa Press fuentes de La Moncloa, que habían confirmado a primera hora la presencia de Sánchez en el Palacio de la Magdalena de la capital cántabra, el miércoles 2 a las 13.15 horas para cerrar el foro de AMETIC, que se imparte dentro de los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

Pero la Junta de Portavoces de la Cámara Baja ha decidido adelantar al 3 de septiembre, jueves, la comparecencia que ha pedido el Gobierno para que el presidente informe en sesión plenaria de la crisis migratoria de Ceuta, según informaron a esta agencia fuentes parlamentarias.

El Ejecutivo registró este miércoles la petición de comparecencia y ofreció a los grupos la fecha del 9 de septiembre, en el primer pleno previsto del nuevo curso político. Pero en la Junta de Portavoces varios grupos parlamentarios, entre ellos algunos socios del Gobierno, avisaron de que esa fecha llegaba tarde. Además, ese día 9 ya se había hablado de incluir una comparecencia de la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, en el Pleno de la Cámara.

Así, las cosas, se ha acordado que la de Sánchez sea finalmente la próxima semana, el día 3 de septiembre, a las 9.00 horas, con lo que ha suspendido de su agenda la visita que tenía programada la víspera a Santander para clausurar el foro de AMETIC.

FORO AMETIC.

El encuentro, que este año cumple su 40 edición, se desarrollará desde el lunes, 31 de agosto, bajo el lema '40 años impulsando el crecimiento social y económico de España', y en la inauguración está previsto que participe el ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, Óscar López, que presentará el mapa de proyectos de IA en España, han apuntado las citadas fuentes.

Entre los representantes institucionales de esta cita de AMETIC, y según el programa de la organización, también destaca otro ministro, Jordi Hereu, titular de Industria y Turismo, así como el presidente de CEOE y vicepresidente de BusinessEurope, Antonio Garamendi, o el presidente de Banco Santander España, Luis Isasi.

Asimismo, participarán varios secretarios de Estado: Jordi García (Industria); Juan Cruz (Ciencia, Innovación y Universidades); María González (Digitalización e Inteligencia Artificial); Antonio Hernando (Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales), y Manuel Olmedo (Justicia).

Igualmente, estarán la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga; el consejero regional de Industria e Innovación, Eduardo Arasti; la alcaldesa de Santander, Gema Igual; el regidor de Málaga, Francisco de la Torre; y los directores generales del Dato, Ana Palacios; de Red.es; Jesús Herrero; de INCIBE, Félix Barrio; de la SETT, Francisco Javier Ponce y de la EOI, Diego Crescente, entre otros, además del rector de la UIMP, Ángel Pelayo.

El evento, de referencia del sector digital en España, contará este año con más de 120 ponentes, nacionales e internacionales, que protagonizarán más de 20 mesas de debate, diálogos y ponencias centradas en los grandes desafíos tecnológicos del momento.

Así, entre otras cuestiones, abordarán cuestiones como el desafío de equilibrar el desarrollo tecnológico con el bienestar de las personas e impulsar un crecimiento sostenible e inclusivo. Y las jornadas de tarde ampliarán el debate principal con seis espacios paralelos dedicados a salud y ciencias de la vida, tecnologías estratégicas, ciudades y territorios inteligentes, tecnologías duales para la defensa, la relación entre Europa e Iberoamérica y el impacto social de la tecnología.

El encuentro de AMETIC se consolida así como un espacio "clave" para generar alianzas, activar inversiones y proyectar el liderazgo digital de España, según destaca la organización.