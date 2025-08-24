La periodista deportiva Cristina Dalmau, sobre las redes sociales: "No son la vida real, solo enseñan algunas cosas"

SANTANDER 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

La periodista deportiva Cristina Dalmau ha afirmado sobre la redes sociales que "hay que entender que no son la vida real" y que "solo enseñan algunas cosas", una reflexión con la que abre una mirada crítica hacia un entorno que, a su juicio, condiciona tanto a adultos como a adolescentes.

Dalmau es una de los profesores del Curso de Verano 'Comunicación para influenciar e impactar' dirigido por Damián Castañeda en Laredo.

Para ella, una de las claves para entender la comunicación digital es reconocer su "parcialidad". "Lo que ves en pantalla es solo una parte. La gente, al final, lo que quiere ver son las cosas que no se ven cara al público, las cosas más íntimas", que cree que son "las que están triunfando ahora". Sin embargo, sostiene que esa autenticidad "empieza a ser demandada en un contexto saturado de filtros y mensajes artificiales".

Uno de los temas de debate que causan preocupación es cómo afecta la presión digital a los más jóvenes. Cuestionada por ello, comenta que diría a los padres que intentaran evitar "por todo medio" ver influencers que utilicen muchos filtros, "porque la presión estética es mucha, sobre todo, a partir de los 15 años."

Más allá de la adolescencia, Dalmau reflexiona sobre el vínculo entre comunicación y persuasión. "Entiendo que cuando tú comunicas algo estás persuadiendo", afirma teniendo claro que, "cuando comunicamos, sea donde sea -oralmente, por escrito o en Internet-, siempre hay un objetivo".

No obstante, admite que no siempre se logra transmitir algo constructivo, pero insiste en la importancia de intentarlo. "Yo creo que se ha intentado decir, cuando se habla de las influencers, que todo tiene que ser positivo y creo que ahora se está intentando que las cosas sean positivas", defiende.

Por otra parte, durante sus intervenciones en 'Comunicación para influenciar e impactar', una de las cosas que Dalmau ha enseñado a sus alumnos es el poder de la naturalidad que, para ella, tiene mucho que ver con la improvisación. "La improvisación es la naturalidad propia que tenemos cada uno de nosotros. Nosotros damos técnicas y herramientas para intentar que, cuando te pones cara al público, pierdas la vergüenza y seas tú mismo."

Y afirma que "hay que improvisar". "Hay que ser exactamente lo que tú eres. Al fin y al cabo, cuando improvisas eres tú y, por lo tanto, eres alguien totalmente distinto a los demás. Eso es lo bueno", sostiene.

Como consejo para quienes comienzan, propone el ejercicio de la grabación personal. "Yo me pondría delante de una cámara de móvil. Lo pones encima de la mesa, empiezas a hablar y luego te escuchas. Funciona, está muy bien", explica.

A ello también une "leer mucho, en voz alta, porque cuando tenemos vergüenza nos comemos la voz completamente. Pero, cuando leemos, al final nos acabamos acostumbrando a escuchar nuestra propia voz", sugiere.