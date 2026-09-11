Las pernoctaciones hoteleras suben un 0,1% en julio en Cantabria y los viajeros un 2,2%

Archivo - Turistas esperando para hacer el check in en un hotel, a 10 de agosto de 2025, en Santander, Cantabria (España). - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Cantabria repuntaron ligeramente el pasado julio respecto al mismo mes del año anterior, un 0,11 por ciento, hasta situarse en 480.106.

Mientras, los viajeros que llegaron a la región y se quedaron en este tipo de alojamientos aumentaron en mayor medida, un 2,2%, hasta alcanzar los 199.212 en la comparativa interanual, según datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La gran mayoría de estos turistas eran españoles, 156.316, que suponen el 81,32% del total, frente a 42.896 residentes en el extranjero; proporción similar a la de las estancias --que en su conjunto tuvieron una media de 2,41 días--, ya que el 80,96% (388.723) correspondieron a visitantes nacionales y 91.382 a foráneos.

De los turistas del país que se alojaron en Cantabria destacan los procedentes de Madrid, el 23,51% del total, seguidos de Castilla y León, el 18,6% y País Vasco, el 10,86%.

Así, los madrileños generaron el 21,33% de las pernoctaciones de julio en la región, los castellanoleoneses el 17,5% y los vascos el 19,57%.

En el séptimo mes del año abrieron 458 establecimientos hoteleros en Cantabria, que ofrecieron 11.203 habitaciones y 22.572 plazas. Tuvieron un grado de ocupación del 72,23% y 67,04%, respectivamente, que en el caso de las plazas se elevó al 74,58% durante los fines de semana. Esta actividad dio trabajo a 3.370 personas.

La tarifa media diaria por habitación se situó en 147,32 euros, frente a los 119,31 de un año antes, lo que representa una subida del 7,8% interanual.