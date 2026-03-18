Pesca convoca ayudas por 90.000 euros para cooperativas y asociaciones del sector

Archivo - Barcos pesqueros amarrados a puerto en Laredo - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Pesca ha convocado las ayudas dirigidas a cooperativas del sector pesquero y marisquero, así como a otras asociaciones sin ánimo de lucro vinculadas a la pesca y el marisqueo en Cantabria, que cuentan con una dotación económica total de 90.000 euros.

De ellos, 30.000 euros se destinan a cooperativas del sector pesquero y 60.000 euros a asociaciones sin ánimo de lucro.

Estas subvenciones, que se concederán en régimen de concurrencia competitiva, tienen como objetivo impulsar el desarrollo de la pesca extractiva profesional y el marisqueo, así como reforzar el papel de las entidades asociativas en el sector.

Las ayudas podrán alcanzar hasta el 100% de los gastos subvencionables y, en caso de que el crédito disponible no sea suficiente para atender todas las solicitudes, se aplicará un sistema de prorrateo en función de la valoración obtenida, reduciendo progresivamente el porcentaje de ayuda.

La consejera del ramo, María Jesús Susinos, ha destacado que estas ayudas son "una herramienta clave" para fortalecer el tejido asociativo del sector pesquero y marisquero, "favoreciendo su modernización, competitividad y sostenibilidad".

Asimismo, ha subrayado que el apoyo a cooperativas y asociaciones resulta fundamental para vertebrar el sector, mejorar su capacidad de organización y afrontar los retos actuales, especialmente en un contexto de transformación económica y ambiental.

El Boletín Oficial de Cantabria publica este miércoles el extracto de la convocatoria, con lo que el plazo de presentación de solicitudes será de un mes a partir de este jueves 19 de marzo. Éstas deberán formalizarse a través de los registros electrónicos habilitados por la Administración autonómica.