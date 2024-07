Piden ampliar las distancias de los locales de juego y que no abra uno nuevo en Peñacastillo

Representantes de vecinos y AMPAS de Peñacastillo y FAPA Cantabria con la delegada del Gobierno antes de registrar un escrito para que no abra un local de juego en la calle Hermanos Calderón y se aumente la distancia de las casas de apuestas

Vecinos y AMPAS de la zona, con el respaldo de la FECAV y FAPA Cantabria, registran un escrito dirigido a Buruaga e Igual



Las comunidades de propietarios, asociaciones de vecinos y de madres y padres de colegios e institutos de la zona de Peñacastillo en Santander solicitan que se revisen y amplíen las distancias de las casas de juegos a todo tipo de centros en la ciudad y que no abra una nueva prevista en este barrio. En la actualidad, dicha distancia es de 500 metros, aunque la Ley de Regulación del Juego de Cantabria, aprobada hace más de dos años, se puede modificar a partir de 25 locales, y en la ciudad "hay 27".

Así lo han asegurado representantes de diversos colectivos, también la FECAV o FAPA Cantabria, y que este martes han registrado en la Delegación del Gobierno un escrito dirigido a la presidenta de la comunidad, María José Sáenz de Buruaga, y a la alcaldesa de la capital, Gema Igual, para que se reforme la citada normativa, a propósito de la apertura de una nueva casa de apuestas en la calle Hermanos Calderón, en el barrio de Peñacastillo, y que sería el número 28.

"Entendemos que esto es una cosa que ya se tenía que haber hecho, porque estamos hablando que ahora mismo en Santander hay 27 locales de juego. Con la ley en la mano, a partir de 25 ya se podría haber modificado" la distancia de los mismos a centros educativos, de saludo o de otro tipo, ha señalado José María Calderón, presidente de FAPA Cantabria (Federación de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado) y que ha actuado como portavoz de las agrupaciones que suscriben el escrito.

Entienden que al haberse rebasado ya el número de locales exigido para hacer cambios legales, tendría que haberse revisado y modificado la distancia establecida y, en consecuencia, "no estaríamos ahora reclamando que este local no se abra" en la calle Hermanos Calderón, en una ubicación que "no parece casual".

Y es que se trata de una zona en la que viven más de 20.000 personas de "familias obreras" y "mucha gente joven", donde hay tres colegios que suman más un millar de alumnos, tres institutos con más de 3.000 estudiantes, una escuela infantil, un centro de salud, "numerosos" parques y centros comerciales.

Así, "hay muchos chavales que pasan a diario para ir a clase a lado de ese puente donde se va a colocar esta sala. Y esto es un problema que la administración no ha sabido afrontar y que tiene que hacerlo ya", ha sentenciado el portavoz de las agrupaciones vecinales y educativas, para señalar que el anuncio de este nuevo salón "ha despertado la inquietud de familias y vecinos" de la zona y del resto de la ciudad también.

En este sentido, consideran que las administraciones "han estado mirando para otro lado" desde que abrió el local número 25 y han aclarado al respecto que no están pidiendo que "no cumplan la ley", sino todo lo contrario: que la apliquen y modifiquen las distancias para que "no se abra este local ni ningún otro local en Santander", pues entienden que ya "hay más que suficientes" y "una cantidad razonable para pararlo ya".

"Quien quiera jugar, que juegue. Pero esto no es un juego. Esto es la ruina de muchas familias, gente joven que se engancha al juego y esto es lo que hay que impedir", ha advertido Torre Calderón, que ha contratado la cifra de 27 locales abiertos en Santander según la Dirección General de Seguridad y Protección Ciudadana con la de 24 ofrecida, según ha dicho, recientemente por un concejal.

HAY MÁS LOCALES QUE CUANDO SE HIZO LA LEY

"No sabemos si el Ayuntamiento no tiene la información o si hay tres abiertos de forma irregular", ha planteado el presidente de FAPA que, en cualquier caso, ha subrayado que "lo que está claro es que hay más locales ahora que cuando se hizo la ley".

Al hilo, ha asegurado que entonces había 40 salones de juego y ahora 44, y ha destacado al respecto que la mayoría de los locales se ubican en Santander.

Por eso, han registrado el escrito dirigido a la alcaldesa y a la presidenta cántabra, para que el Ejecutivo regional tome medidas que "eviten la apertura de este y otros locales de las distintas categorías de juego, algo que se puede realizar con la ley en la mano".

En este sentido, han explicado que el Consejo de Gobierno, a instancias del Ayuntamiento, podrá realizar una revisión extraordinaria de las distancias de las casas de juego y apuestas para evitar la "concentración excesiva" de este tipo de establecimientos y que en Santander (que tenía 174.000 habitantes en 2023) "se supera ampliamente" la proporción establecida de uno por cada 7.000 vecinos.

El documento registrado en la Delegación ha sido suscrito por las asociaciones vecinales y las AMPAs de la zona donde se prevé abrir el nuevo local, con el respaldo de FAPA Cantabria, la CONCAPA, el Frente de Estudiantes y la FECAV, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Santander.