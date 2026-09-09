Piden la mediación de Casares para evitar el "incumplimiento" del apoyo del PSOE al Ágora de Castro

Archivo - Pedro Casares junto a Susana Herrán - PSOE - Archivo

SANTANDER, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora de la Plataforma Centro Cultural Multiusos Ágora ha pedido la mediación del secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares, para evitar el "incumplimiento" de lo comprometido por su partido en Castro Urdiales en relación al apoyo a ese proyecto, recogido en el pacto con CastroVerde.

El colectivo cree que es "obligación" del socialista --que además es delegado del Gobierno en la comunidad autónoma-- "actuar para evitar que la mentira y el incumplimiento de lo pactado se instalen como hábito en ese partido y así recuperar esa dignidad que, en algunos casos, se ha perdido".

Lo expresa así la coordinadora en una 'carta abierta' dirigida a Casares y remitida este miércoles a los medios, después de que CastroVerde reclamara a su socio en el Ayuntamiento el cumplimiento de su pacto y el apoyo al proyecto del Ágora, "uno de los compromisos irrenunciables" del acuerdo alcanzado entre ambos partidos al inicio de la legislatura, para dotar al municipio de un centro cultural multiusos, auditorio incluido, sobre el yacimiento de Flaviobriga.

"En los últimos días han salido a la luz diversas declaraciones en el sentido de que nuestra alcaldesa no cumple lo pactado con Castro Verde y que no es fiel a la verdad", apunta en la misiva la coordinadora respecto a la regidora, la socialista Susana Herrán, que precisamente esta semana ha anunciado que no se presentará a las elecciones municipales de 2027.

Algo, añade, de lo que pueden "dar fe", tanto la Coordinadora de la Plataforma Centro Cultural Multiusos Ágora desde su creación, el 28 de abril, como también la Asociación de Amigos del Cine y del Teatro, que ha estado "luchando" por la construcción de este centro durante los últimos "siete años".

"La materia prima de la política son las personas y su bienestar y, quienes caminamos sobre la tierra y nos mojamos cuando vamos a trabajar, lo último que queremos son mentiras e incumplimientos", avisan a Casares desde el colectivo, "seguros" de que su opinión es compartida por "muchas personas, incluso votantes del PSOE, que ven que se va perdiendo la dignidad política de su partido, el más antiguo de España", que fue fundado en 1879.

"¿Qué pensarían aquellas personas que durante esos 150 años han dejado su dinero, su ilusión, su esfuerzo, han roto sus relaciones familiares a causa de destierros e incluso han perdido su vida defendiendo un ideal, que ahora se defiende con mentiras, con incumplimientos y con una ausencia total de ética social y política?", se preguntan.

NO TODO VALE PARA ALCANZAR EL PODER.

Consideran que en la actualidad el PSOE "no está pasando por los mejores momentos, ni a nivel nacional ni a nivel autonómico ni a nivel municipal", sea por causas "naturales imprevisibles", como la pandemia, o por "designaciones erróneas de ciertas personas para determinados puestos".

Citan en este sentido a los ex secretarios de Organización Santos Cerdán y José Luis Ábalos, al asesor de este último en su etapa como ministro de Fomento, Koldo García -ambos en prisión por el 'caso mascarillas'- o la ex líder del PSOE en Vega de Pas Leire Díez, conocida como la 'fontanera de Ferraz' e igualmente investigada en distintas causas.

Frente a ello, desde la coordinadora destacan los "exitosos" resultados electorales del PSOE en Castro Urdiales, donde gobierna desde hace siete años, pero consideran que "en la política no todo vale para alcanzar el poder", porque "cuando las cosas se hacen con malas artes se deja un rastro difícil de borrar y que después nadie quiere compartir", advierten para concluir.