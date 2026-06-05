Piélagos repara el acceso a la playa de La Arnía y exige a Costas mejorar la seguridad en Somocuevas

Obras de reparación en la playa de La Arnía. - AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS

PIÉLAGOS, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Piélagos (PP) "se ha visto obligado" a ejecutar "por responsabilidad" las obras de reparación del acceso a la playa de La Arnía, con una inversión municipal de 50.000 euros, ante la "inacción" del Gobierno de España, al que ha exigido una "solución inmediata" para mejorar la seguridad en Somocuevas ante la inminente llegada de la temporada de verano.

Así lo ha señalado el alcalde de Piélagos, Carlos Caramés, este viernes en la visita que ha realizado a las obras de acondicionamiento del acceso a la playa de La Arnía, donde ha denunciado que esta actuación "no es de competencia municipal", pero el Consistorio "ha tenido que dar un paso al frente" y acometerla "de manera urgente".

Según ha explicado, estos trabajos consisten en la reparación de un peligroso argayo y el saneo del pavimento de hormigón que presentaba "fisuras y blandones peligrosos". Además, el Consistorio va a instalar una barandilla de protección en la parte inicial de la bajada, donde "no hay protección natural para garantizar la seguridad".

Caramés ha subrayado que el Estado es el "competente exclusivo" en la protección, conservación y accesos públicos en playas naturales, como son las siete del municipio de Piélagos.

En este sentido, ha hecho hincapié en que el Ayuntamiento de Piélagos lleva solicitando formalmente desde marzo a la Demarcación de Costas que arregle el acceso a la playa de La Arnía.

Ha incidido en que, ante su "falta de respuesta", "no podíamos cruzarnos de brazos y esperar a que ocurriera una desgracia y que los vecinos y visitantes sufrieran la desgracia de tener esta playa cerrada por la inacción del Gobierno de España, a través de la Demarcación de Costas en Cantabria".

"DEJADEZ" EN SOMOCUEVAS

El regidor municipal ha criticado la "dejadez" de Costas que, a través de distintos escritos, ha "escurrido el bulto", "sugiriendo y recomendando al Consistorio que se hiciera cargo de la seguridad", no sólo en la playa de La Arnía sino también en la de Somocuevas, cuyas barandillas de las escaleras de acceso están "completamente oxidadas, deterioradas y en algunos tramos rotas".

"Hay un peligro real de que alguien se apoye, la estructura ceda y caiga por el acantilado", ha advertido Caramés, quien ha indicado que la Demarcación de Costas, que es el órgano que "lo detectó", "envió al Ayuntamiento un oficio comunicándonos el peligro y sugiriéndole que lo cerrase y tomase las medidas de seguridad que deberían ejecutar ellos".

Caramés ha afirmado que el Consistorio "ha cumplido por responsabilidad moral y no competencial", y ha puntado que son "muchos" los bañistas que sortean las barreras y obstáculos, que han tirado y retirado en varias ocasiones para bajar al arenal.

Así, el alcalde ha hecho un llamamiento a la "responsabilidad institucional", en concreto al delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares (PSOE), a quien ha pedido "que diga claramente al Ayuntamiento y los vecinos qué día y a qué hora va a poner la solución en Somocuevas".

"Si no lo va a ejecutar, que hable y lo diga de una vez, que lo haremos desde el Ayuntamiento como en La Arnía, pero que no nos haga pasar por otro proceso de proyectos y autorizaciones de mes y pico que se nos pasa el verano", ha añadido Caramés.

Por último, ha solicitado de vecinos y visitantes "responsabilidad, paciencia y confianza", al tiempo que se ha mostrado convencido de que el Ayuntamiento "encontrará una solución aunque tenga recaer en el dinero de los bolsillos de los vecinos por la falta de acción y palabra de otros".