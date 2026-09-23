Piña exige la reapertura inmediata de la cafetería del Centro de Ocio de Mayores de la Finca Altamira

El portavoz del PRC en el Ayuntamiento de Santander, Felipe Piña, visita el Centro de Ocio de Mayores de la Finca Altamira. - PRC

SANTANDER 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PRC en el Ayuntamiento de Santander, Felipe Piña, ha exigido al equipo de Gobierno (PP) la reapertura inmediata de la cafetería del Centro de Ocio de Mayores de la Finca Altamira, y ha pedido que agilice los trámites administrativos necesarios para volver a poner en marcha este servicio.

La petición surge tras la reciente visita que ha realizado a las instalaciones, donde los propios usuarios de la Finca Altamira han trasladado su "indignación" ante el cierre de un "servicio esencial" que permanece clausurado "desde hace más de un año", ha explicado el PRC en un comunicado.

En este sentido, Piña ha advertido de que la inactividad prolongada de la cafetería está provocando una "pérdida constante de usuarios y un malestar generalizado en este equipamiento público".

Según ha señalado, el impacto es especialmente acusado durante las jornadas en las que se desarrolla el tradicional baile social en el salón del centro, "un momento de reunión en el que los asistentes se ven privados de poder hacer uso de este espacio".

Por todos estos motivos, la formación regionalista ha registrado un ruego de cara a la próxima sesión plenaria en el que insta al equipo de Gobierno a desbloquear "de manera inmediata" la situación de la cafetería y devolver a las personas mayores un espacio fundamental para su dinamización y convivencia.