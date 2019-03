El Pleno insta al Gobierno a impulsar el nuevo MUPAC y a conseguir financiación

Publicado 11/03/2019 16:58:43 CET

SANTANDER, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Cantabria ha aprobado hoy por unanimidad una proposición no de ley para instar al Gobierno regional a impulsar los trámites necesarios para la construcción de la nueva sede del Museo de Prehistoria y Arqueología (MUPAC) y a realizar gestiones para conseguir financiación nacional y europea para ejecutar el proyecto.

El PP llevaba al Pleno una iniciativa para urgir al Gobierno a impulsar el proyecto de la nueva sede del museo al considerar que "no se ha hecho nada" en esta legislatura, pero ha pactado con el PSOE una enmienda transaccional, recogiendo las dos propuestas anteriores, así como otra en la que el Parlamento considera el futuro MUPAC como "proyecto estratégico".

La iniciativa de PP y PSOE ha salido adelante por unanimidad de la Cámara, y en el debate la oposición sí que ha lamentado la lentitud en el desarrollo del proyecto pero todos han considerado, como defiende el Gobierno, que es un proyecto estratégico para la región.

El diputado del PP Iñigo Fernández ha considerado que el nuevo MUPAC es "una muestra más del fracaso del PSOE y del Gobierno de Cantabria y de la coalición entre Revilla y Pedro Sánchez" porque en cuatro años "no se ha hecho absolutamente nada" al igual que, en otros, como la explotación minera del Besaya, el proyecto turístico de La Engaña o el centro logístico de La Pasiega.

"No hay nada, solo el anuncio de que se inician los trámites para convocar el concurso de ideas para el proyecto", aprobado el pasado jueves en el Consejo de Gobierno y que Fernández ha tachado de "acuerdo electoralista". "Cuatro años y no hay ni proyecto, ni maqueta, ni un dibujo", ha dicho.

A pesar de esas críticas, ha acordado la iniciativa con los socialistas, que gestionan el área de Cultura en el Gobierno bipartito, y desde el PSOE, Víctor Casal ha señalado al diputado del PP que "nada se hizo en la legislatura 2011-2015 por sacar el museo de los bajos del Mercado del Este".

"Hay que alzar la mira con este proyecto y dejarlo fuera del debate político, porque el nuevo MUPAC es el proyecto cultural más trascendente de la comunidad autónoma", ha enfatizado Casal.

Desde el PRC, la diputada María Teresa Noceda ha criticado que el PP ha tratado de promover una iniciativa que era "puro ruido electoral" y ha defendido que los regionalistas creen que la nueva sede del MUPAC es un "proyecto importantísimo", por lo que trabajarán en él y ha pedido a los grupos "hacer frente común" para reclamar al Estado que participe en la financiación.

El diputado del Grupo Mixto Rubén Gómez (Cs) ha lamentado que el MUPAC era "una de las muchas prioridades de legislatura" del Gobierno PRC-PSOE pero "han pasado de largo cuatro años" y "no se ha hecho nada", más desde la llegada de Pablo Zuloaga a la dirección del PSOE, que "cambio de consejero (Ramón Ruiz por Francisco Fernández Mañanes) y todo lo hecho ya no valió para nada".

Por su parte, también desde el Grupo Mixto, Juan Ramón Carrancio ha señalado que le "encanta ver que todo el mundo está a favor" de impulsar el MUPAC, mientras que José Ramón Blanco ha criticado que "se haya hablado mucho" del museo en la legislatura pero "no se haya hecho nada".

Finalmente, la diputada no adscrita Verónica Ordóñez (Podemos) ha acusado al PP y no al bipartito de haber sido quien retrasó la nueva sede al no hacerla en el antiguo edificio del Banco de España y proponer el cambio de uso de ese edificio para la sede asociada del Reina Sofía, lo que obligó a buscar otra ubicación.

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

El Pleno de este lunes ha comenzado con la aprobación por unanimidad de una declaración institucional acordada por todos los grupos de la Cámara en la que se comprometen a "impulsar las medidas legislativas y administrativas necesarias para la creación de un Consejo de Infancia Autonómico" que promueva y fortalezca la participación de los niños y niñas en la toma de decisiones en ejercicio de su derecho a ser escuchados.

En esta declaración, también se comprometen a promover, en el seno de la comisión parlamentaria competente, la celebración de una comparecencia anual con representación exclusiva de niños, niñas y adolescentes en el Parlamento de Cantabria en sesión abierta y pública.

En esta comparecencia, los participantes serán representantes de los consejos de participación infantil y adolescente de los municipios de la comunidad que cuenten con un órgano de participación reglamentado y en funcionamiento, garantizando al menos la presencia de cinco representantes en la comparecencia.

Además, se señala que la Ponencia de estudio creada en el seno de la Comisión articulará los mecanismos de consulta y seguimiento de los acuerdos adoptados en la citada comparecencia de los niños en sede parlamentaria para evaluar el cumplimiento de los mismos como información relevante para la siguiente comparecencia anual.

Asimismo, desde la Comisión se promoverá la consulta y participación de los niños respeto de cualquier temática derivada de la actividad parlamentaria que afecte de manera específica y directa a su intereses, canalizando la misma a través de UNICEF Cantabria.

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE 2018 Y VOCAL DEL ICAF

También ha sido aprobado por asentimiento la liquidación del Presupuesto del Parlamento y su incorporación de remanentes del crédito al estado de gastos de las cuentas de la Cámara de 2019.

De la misma forma, por asentimiento, se ha procedido a la designación como vocal del Consejo de Supervisión del Instituto de Finanzas de Cantabria (ICAF) como Héctor Sánchez de la Torre, para ocupar la vacante en este órgano que corresponde al grupo socialista.