El Pleno votará este jueves 8,3 millones para las obras para la renovación del tritubo de abastecimiento de agua

SANTANDER 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de Santander votará este jueves destinar un total de 8,3 millones de euros para las obras de la renovación del tritubo de abastecimiento de agua a la ciudad, en el tramo comprendido entre la cámara de El Pedroso (ubicada en la calle Voluntariado) y Campogiro.

Será a través de una partida presupuestaria extraordinaria con cargo al remanente de tesorería del ejercicio de 2024, tal y como se ha dictaminado este lunes en la Comisión de Economía, de la que ha informado el Ayuntamiento.

Esta actuación forma parte del plan global para la renovación integral de esta arteria de abastecimiento a la ciudad, y da continuidad a la que financia el Gobierno de Cantabria, desde el cementerio de Muriedas hasta El Pedroso, que se encuentra en fase de licitación con un presupuesto de 11,8 millones.

El objetivo es llevar a cabo una renovación completa de la red de conducción de agua a Santander, con unas infraestructuras nuevas y optimizadas, que minicen al máximo el riesgo de fugas y de roturas de tuberías.

La renovación del tritubo culminará con una próxima fase que transcurrirá entre Campogiro y el depósito de Pronillo.

Por otro lado, la Comisión de Economía también ha dictaminado otras aportaciones adicionales al presupuesto de 2025, también procedentes del remanente de tesorería de 2024, entre las que se encuentra un suplemento de 90.000 euros para la restauración de bienes que forman parte del patrimonio cultural de la ciudad y que servirá para ejecutar los trabajos de restauración, conservación y limpieza de monumentos, placas y objetos históricos del Ayuntamiento.

También está incluida una partida presupuestaria de 693.000 euros para las obras de renovación del campo de fútbol Vicente Miera de Nueva Montaña, que incluye tanto las instalaciones como el césped.

Por último, se ha sometido a dictamen la habilitación de otra partida de 500.000 euros para poder suscribir el 50% de la aportación que corresponde al Ayuntamiento para suscribir la ampliación de capital de la Sociedad del Casino, propuesta en su consejo de administración, y que cuenta con una propiedad compartida del 50% a partes iguales entre el Ayuntamiento de Santander y el Gobierno de Cantabria.