La Policía evita la okupación de un edificio en Torrelavega gracias al aviso de los vecinos

Portal del edificio que intentaron okupar en la calle Lasaga Larreta - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una actuación conjunta de la Policía Nacional y la Local ha evitado la okupación de un edificio situado en el número 20 de la calle Lasaga Larreta de Torrelavega durante la noche del martes 28 al miércoles 29 de abril, gracias al aviso de los vecinos.

En concreto, la Policía Local atendió una llamada poco después de las once de la noche alertando de que una persona había roto el cristal del portal y estaba intentando acceder al interior del edificio. A continuación, la Policía Nacional recibió un segundo aviso en la misma dirección, en este caso por una supuesta agresión.

Los agentes de ambos cuerpos acudieron conjuntamente y encontraron al hombre que pretendía okupar el inmueble con cortes en la mano, el rostro y la oreja, por lo que fue atendido en el lugar por efectivos del 061.

Hasta allí se desplazaron también los bomberos para retirar los restos de cristales y así evitar riesgos.

Durante la intervención, los agentes comprobaron que la puerta del edificio presentaba daños y que el acceso al interior estaba bloqueado con materiales que se habían colocado desde dentro, lo que evidenciaba un intento de okupación del inmueble. Ante estos hechos, se dio aviso al propietario del edificio, quien interpuso una denuncia, según ha informado el Ayuntamiento.

A partir de ese momento, se llevó a cabo el desalojo del interior del inmueble con la presencia de efectivos policiales, al tiempo que el propietario reforzó el acceso al edificio para evitar nuevos intentos de okupación.

El concejal de Seguridad de Torrelavega, Pedro Pérez Noriega, ha subrayado la importancia de la "colaboración ciudadana", ya que en este caso la llamada inicial permitió detectar la situación desde el primer momento.

También ha puesto en valor la actuación de los servicios intervinientes, que ha permitido "evitar la okupación" del edificio y actuar de forma preventiva ante una situación de riesgo.

Por último, ha trasladado que, ante estos casos, cualquier intervención debe realizarse conforme al "marco legal vigente" y a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Y ha explicado que, en supuestos de acceso reciente y no consolidado al inmueble, y con la intervención del titular mediante denuncia, "es posible actuar con rapidez para impedir la ocupación", como ha ocurrido en esta ocasión.