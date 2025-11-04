Potes celebra desde el viernes la 33 Fiesta del Orujo, con José Ribagorda como Orujero Mayor

Potes celebra este fin de semana la 33 Fiesta del Orujo, "el fin de semana de mayor afluencia de todo el año" - AYUNTAMIENTO DE POTES

Este evento aspira "a medio pv. (EUROPA PRESS) -

Potes celebrará del viernes 7 hasta el domingo 9 de noviembre la 33 edición de la Fiesta del Orujo, que supone "el fin de semana de mayor afluencia de visitantes de todo el año" en la comarca lebaniega, según ha explicado el alcalde de Liébana, Javier Gómez, durante la presentación del evento, que incluirá música tradicional, exhibiciones de destilación en directo, degustaciones, pasacalles, folclore y actividades culturales.

El periodista José Ribagorda será nombrado Orujero Mayor 2025 en esta cita que "a medio plazo" aspira a ser considerada Fiesta de Interés Turístico Internacional, lo que la convertiría en la segunda de Cantabria, junto a las Guerras Cántabras de Los Corrales de Buelna. Desde 2012 es considerada Fiesta de Interés Turístico Nacional y desde 2002, Fiesta de Interés Turístico Regional.

Así lo han presentado este martes la directora general de Turismo y Hostelería del Gobierno de Cantabria, María Saiz Villar, y el alcalde del municipio en una rueda de prensa celebrada en el Palacio de Festivales.

PROGRAMACIÓN

Ambos han avanzado la amplia programación de este edición, cuyo momento más esperado es el encendido de las alquitaras, que tendrá lugar el sábado por la tarde, a las 18.00 horas, en un acto simbólico que marca el inicio de la destilación pública del orujo.

Los actos comenzarán con el taller 'Cómo catar aguardiente', que tendrá lugar el viernes 7 de noviembre, a las 19.00 horas, en el Centro de Estudios Lebaniegos.

El mismo viernes, a las 21.00 horas, se celebrará el espectáculo de fuego 'El alma en fuego' de Inspyra Show, en el parque Jesús de Monasterio.

El sábado, 8 de noviembre, a las 12.30 horas, las autoridades recibirán al Orujero Mayor, José Ribagorda, en el Centro de Estudios Lebaniegos. A las 17.30 horas desfilarán junto a las empresas orujeras, grupos folclóricos y cofradías gastronómicas hasta la carpa de La Serna.

Una vez allí, a las 18.00 horas, Ribagorda será oficialmente proclamado Orujero Mayor 2025 y procederá al encendido de la alquitara en la caseta del Ayuntamiento.

Además, en la carpa de La Serna habrá actuaciones folclóricas a las 18.30 horas, una cata comentada de orujo a las 20.00 horas y, finalmente, a las 21.00 horas tendrá lugar la actuación del grupo 'Maneras de Vivir'.

El domingo, 9 de noviembre, a las 11.00 horas, en la carpa de La Serna, se impartirán talleres artesanales y creativos para toda la familia a cargo de 'Beatus Ille' y, a las 12.00 horas, la actuación folclórica de Liébana Tradicional.

A las 12.30 horas, tendrá lugar la comunicación del fallo del jurado y se entregará el premio al ganador de la Alquitara de Oro del Gobierno de Cantabria al Mejor Orujo del Año, que distingue la calidad y el saber hacer de las destilerías lebaniegas. En esta edición participarán seis productoras orujeras de la comarca: Marrubio, El Coterón, Sierra del Oso, Picos de Cabariezo, Martínez de Cos y Mariano Camacho.

Como cierre, a las 13.00 horas se celebrará la tradicional degustación de borono con repinaldas.

ENTRE 15.000 y 20.000 ASISTENTES

Sobre la afluencia a la Fiesta, Gómez ha detallado que este fin de semana supera a los de agosto, para lo que cada edición se ofrecen "más atractivos y más actividades". En concreto, durante la tarde del sábado el Ayuntamiento espera entre 15.000 y 20.000 personas en las calles centrales de la villa, dentro de una fiesta "familiar y de reencuentro".

Además, el alcalde ha mostrado "ilusión" en obtener el reconocimiento de Fiesta de Interés Turístico Internacional, objetivo para el que no se pone plazos, pero ha asegurado que "estamos dando pasos para lograrlo".

Esta Fiesta creada en 1984 es en origen "un acto de rebeldía", ha explicado Gómez, ya que los vecinos de la comarca "no querían que se perdieran la tradición y los conocimientos que venían desde sus antepasados, de generación y generación, de boca en boca".

El regidor ha destacado que el orujo es "nuestro producto estrella", una elaboración a la que los productores de la comarca le dedican "mimo y esfuerzo".

Por su lado, la directora general ha asegurado que Liébana "se convertirá en el epicentro de la tradición, la gastronomía y la hospitalidad", en una fiesta que "sabe mirar sus tradiciones al mismo tiempo que avanza hacia el futuro". También ha defendido que esta celebración "es una muestra viva de cómo el patrimonio inmaterial puede ser motor de desarrollo y de orgullo colectivo".

Asimismo, Saiz ha augurado que esta nueva edición "volverá a ser todo un éxito de asistencia", ya que las reservas de alojamiento en la localidad están completas, en un pueblo que "cada año nos enseña lo que significa la hospitalidad".

Sobre el aguardiente, la directora general lo ha definido como "cultura, historia y territorio", ya que se trata de un producto trabajado "por distintas generaciones".

ORUJERO MAYOR

Por otro lado, el protagonista de la edición será el periodista José Ribagorda (Madrid, 1961), que inició su carrera en el diario económico Cinco Días y posteriormente se incorporó a la cadena COPE. Más tarde trabajó en la Cadena Ibérica.

Su llegada a la televisión se produjo en 1990, en la delegación en Madrid de la cadena japonesa NHK. Ese mismo año se incorporó a Telecinco como redactor de informativos, siendo corresponsal político y más tarde jefe del Área de Política Nacional. En 1994 comenzó a presentar Las Noticias del Fin de Semana y, posteriormente, la edición Entre hoy y mañana.

En 1997 se trasladó a Televisión Española, donde presentó y editó el Telediario 3 y las ediciones de fin de semana del Telediario. Entre 2004 y 2006 ocupó la subdirección del programa Los desayunos de TVE y en 2006 regresó a Telecinco, donde ha sido durante casi dos décadas uno de los rostros más reconocibles de Informativos Telecinco. En septiembre de 2024 presentó su último informativo, cerrando una etapa de 38 años dedicados a la comunicación.

Además de su labor periodística, ha destacado por su faceta divulgadora en el ámbito gastronómico. Fue creador y presentador del programa Cocineros sin estrella, dedicado a la gastronomía tradicional española, y autor de los libros Cocineros sin estrella (2012) y De las cosas del comer (2017). En 2013 lanzó la web del mismo nombre, donde continúa difundiendo la cultura culinaria y los productos locales.

Actualmente prepara un nuevo proyecto audiovisual centrado en la gastronomía dentro del grupo Mediaset.