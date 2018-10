PP afirma que los autonómos tendrán que pagar al menos 600 euros más al año si se aprueban los PGE de Sánchez

Publicado 22/10/2018 11:01:05 CET

SANTANDER, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los senadores del PP han asegurado, con los Presupuestos diseñados por el Gobierno de España (PSOE) para 2019, los autónomos cántabros pagarán "como mínimo" 600 euros más al año debido a la subida de la cuota que pagan, el incremento del precio del gasóil y también de la energía.

"A cada autónomo cántabro le va a costar dos euros diarios cada día que pase el señor Sánchez en La Moncloa", ha advertido en rueda de prensa la senadora del PP por Cantabria Blanca Martínez.

Acompañada por los otros dos senadores del PP por Cantabria, Javier Fernández y Esther Merino, Martínez ha afirmado que, a partir del 1 de enero de 2019, y si se aprueban los Presupuestos de Sánchez, la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que prevén los Presupuestos de Sánchez, hará que la cuota mínima que pagan los autónomos se eleve un 12,6 por ciento, de los 278 euros mensuales y 314.

Para el PP, esta subida no se ve compensada con el anuncio del Gobierno de que los autónomos solo pagarán por sus ingresos reales y no por la base mínima. "No nos vale", ha dicho Martínez, que ha afirmado que, con ese nuevo régimen, "7 de cada 10 autónomos" van a pagar una cuota mucho más elevada cuando empiecen a cotizar por sus ingresos reales y no por la base mínima.

Y es que, según ha señalado, "solo 3 de cada 10 autónomos" tienen unos ingresos por debajo al salario mínimo, mientras que un 85% pagan la cotización mínima.

Además, ha señalado que con la subida del SMI los autónomos societarios tendrán que pagar ahora un "22 por ciento más" a la Seguridad Social por los trabajadores que tienen en sus plantillas cotizando la base mínima.

Martínez ha advertido que en Cantabria los autónomos constituyen un "pilar" en la economía regional y ahora cree que, con los PGE, de Sánchez están "en peligro".

Según los datos que ha aportado, en Cantabria hay actualmente 41.856 autónomos, casi el doble que otros territorios de igual tamaño, como La Rioja, o practicamente el mismo número que en otros más grandes como Navarra. "Cantabria no se entiende sin sus autónomos", ha dicho.

La senadora del PP ha asegurado que serán los trabajadores por cuenta propia quienes "van a pagar la factura" que, a su juicio, "contrajo" Sánchez con la "extrema izquierda" y con los independentistas por la moción de censura contra Mariano Rajoy a través de la que llegó a la Presidencia del Gobierno.

"Desde el Partido Popular, ya se lo adelanto hoy, vamos a oponer toda la resistencia que sea posible para evitarlo. Entendemos que el señor Sánchez tenga que pagar la minuta de la moción de censura pero no vamos a permitir que lo haga a costa del futuro de los españoles", ha avisado la senadora.

Martínez ha opinado que los Presupuestos de Sánchez "lejos de incentivar las inversiones y en el crecimiento se recree en la subida de impuestos sobre la clase trabajadora" después de que ésta fuera quien contribuyera a que España saliera de la crisis y emprendiera la recuperación. Para los senadores del PP, ese "logro" de la recuperación se halla "en serio peligro".

Además, ha señalado que con la subida mínima del SMI los salarios de los cargos públicos de Podemos --que tienen un límite de tres veces esste salario mínimo-- subirán un 22 por ciento, pasando de los 2.207 euros al mes a unos 2.700, un incremento que se acerca a lo que tendrán que pagar de más los autónomos si se aprueban los Presupuestos de Sánchez.