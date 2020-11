PP afirma que los Presupuestos de PRC-PSOE son solo "para la Cantabria cómoda" mientras la "real se ahoga"

Buruaga critica el "no a la totalidad" del Gobierno a la propuesta del PP y le acusa de "fingir" con su oferta de "falso diálogo"

SANTANDER, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP, María José Sáenz de Buruaga, ha afirmado que los Presupuestos autonómicos diseñados por el Ejecutivo PRC-PSOE para 2021 son "más falsos que un euro de cartón", "renuncian" a recuperar la comunidad tras el "trauma sin precedentes" generado por el COVID-19, y son las cuentas de "la Cantabria que se siente cómoda y mira para otro lado" mientras "la real se ahoga porque su Gobierno le niega un salvavidas".

Estos son algunos de los argumentos en los que Buruaga ha basado su defensa una enmienda a la totalidad planteada por el PP, una enmienda que, según ha dicho, los populares "no hubieran querido presentar" pero que PRC y PSOE "no han hecho nada por evitar" al dar un "no a la totalidad" de negociar la propuesta planteada por los 'populares' a estas cuentas.

"Se han dedicado a buscar tres pies al gato para desacreditarla sin hacer siquiera una contrapropuesta que permitiera entablar una negociación", ha afeado Buruaga, que ha reprochado al PRC --al que ha descrito como una "extensión del PSOE"-- que se haya dejado "arrastrar por la estrategia socialista de exclusión al PP".

Buruaga ha criticado la "hipocresía" del bipartito al ofrecer un "falso diálogo". "Y por esto esta enmienda a la totalidad", ha indicado.

A su juicio, esta actitud del Gobierno regional demuestra que para el Gobierno PRC-PSOE "solo hay un pacto de verdad", que es "el pacto con Pedro Sánchez que viene hundiendo Cantabria desde 2018 y que en 2021 la hundirá un poco más".

"Están en su derecho de elegir esa opción, pero no pidan que yo la aplauda", ha señalado la dirigente del PP, que considera que estas cuentas son "de retroceso", "renuncian a recuperar Cantabria" tras el impacto del COVID-19 y a "ayudar a resistir" a familias y empresas.

Buruaga ha acusado al bipartito de, ante este "trauma sin precedentes" en lo sanitario, económico y social generado por la pandemia, responda con unos presupuestos de la era "preCOVID", "recesivos" y que, según ha dicho, "suponen un recorte real de posibilidades para los cántabros" por la "falta de ambición" del bipartito.

Así ha advertido a los socialistas y regionalistas que "no va a pedir perdón por decir la verdad" sobre estos presupuestos, por no compartir su "idílica visión" sobre estas cuentas ni so ni por pretender que éstas sean "más ambiciosas".

La presidenta del PP ha defendido la propuesta que su partido ha presentado al Gobierno para estos presupuestos, una oferta "abierta y modulable" que, según ha dicho, PRC y PSOE "ya habían desechado antes de analizar".

Así, ante unos presupuestos que, a su juicio, se quedan "cortos", el PP ha defendido que su propuesta "sensata" para estas cuentas, con "medidas excepcionales" para hacer frente al "derrumbe de la economía más brusco y profundo" de la historia contemporánea, con "ayudas anticrisis" para "salvar" a las empresas, "incentivar el consumo" y "estimular" la inversión.

"Han preferido no complicarse la vida y continuar cómodamente instalados en su mayoría absoluta", se ha quejado Buruaga. "Que lo sepa toda Cantabria. No ha habido negociación real porque el Gobierno nunca la ha querido y tan solo ha estado fingiendo", ha añadido.

La presidenta del PP ha afirmado que el "acuerdo exige diálogo" y "negociación leal y bidireccional", algo que, según ha dicho, no es lo que han hecho PRC y PSOE, que, según Buruaga, basan esa supuesta negociación en el: "estas son lentejas, si no las quieres las dejas".

Ha censurado que regionalistas y socialistas hayan respondido a esta "actitud constructiva" del PP con "crispación", "con pim, pam, pum" y desacreditando al principal partido de la oposición. "Da igual que haya COVID que un ataque zombi. Su actitud sigue siendo la misma", ha criticado la líder de los populares.

Buruaga ha opinado que esta enmienda a la totalidad del PP, aunque no podrá triunfar por la "aritmética parlamentaria" de mayoría absoluta de PRC y PSOE, "tiene que servir para mostrar que hay alternativa en Cantabria".

La presidenta del PP ha avanzado que, en el trámite de enmiendas parciales de su grupo al Presupuesto, su objetivo seguirá "siendo el mismo", el de "construir" y mostrar que "las cosas pueden hacerse mucho mejor".