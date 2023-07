El PP se compromete a impulsar un Plan de Mejoras de Cercanías

SANTANDER, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La candidata número uno al Senado por el Partido Popular de Cantabria y representante de los populares en la Mesa del Ferrocarril, Elena Castillo, se ha comprometido con representantes de los trabajadores ferroviarios a impulsar la ejecución de un Plan de Mejora de los Servicios de Cercanías "que tanto necesita Cantabria".

Acompañada en el encuentro por los candidatos al Congreso y Senado, Valentina Martínez y Juan Carlos García, Castillo ha asegurado que si gobierna España el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, su formación política pondrá en marcha medidas para reducir las incidencias y retrasos en el sistema ferroviario español, así como para mejorar la accesibilidad en las estaciones para asegurar no discriminación a las personas con movilidad reducida.

Los populares han mostrado su "preocupación" por los cántabros que utilizan el ferrocarril para sus desplazamientos cotidianos "y que sufren, con mucha frecuencia, la pésima situación de un servicio público que debiera ser modélico".

"En Cantabria el ferrocarril no es una alternativa frente al coche o el autobús, no está adaptado para las personas de movilidad reducida y no cubre, en definitiva, sus necesidades diarias. Los ciudadanos no saben si llegarán a una consulta médica o a su trabajo a tiempo y eso les hace desistir en el uso de este medio de transporte", ha afirmado Castillo.

Con la intención de "dar un vuelco a esta situación, que lastra de forma importante el mantenimiento y explotación de la red de Cercanías en Cantabria", Castillo ha recordado que el ministro Íñigo de la Serna, meses antes de la moción de censura que llevó a la Moncloa a Pedro Sánchez, diseñó y puso en marcha un "ambicioso" Plan Integral de Cercanías que abarcaba, además de Cantabria, a la Comunidad Valenciana, Principado de Asturias, Cataluña y Madrid.

"Este ambicioso plan, que ya estaba implementándose, sufrió un impresentable frenazo cuando Pedro Sánchez llegó a La Moncloa e Íñigo de la Serna abandonó el Ministerio de Fomento, siendo sustituido por el ministro José Luis Ábalos", ha criticado la candidata al Senado.

En este sentido ha censurado que, "a pesar de las reiteradas promesas de hacer suyo el contenido del mismo, la realidad ha demostrado que las inversiones en nuestra tierra no se producen tal y como estaban previstas", algo que "sufren todos los usuarios".

"La red ferroviaria de Cercanías y media distancia de Cantabria son un desastre. Se paran los trenes. Las averías y los cortes en los distintos trayectos son constantes, y el Gobierno de España parece que no se da por enterado. Material más moderno que el nuestro es llevado a otros destinos, con menos usuarios, mientras que aquí disponemos de los más antiguos", ha concluido Castillo.