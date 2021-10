El PP dice que los PGC de 2022 están basados en "estimaciones que nadie se cree"

SANTANDER, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha valorado que el Presupuesto de Cantabria (PGC) para 2022, que el Gobierno autonómico (PRC-PSOE) "vende como un maná", está basado en "estimaciones poco realistas que nadie se cree", y ha lamentado que "no contemple bajada de impuestos para empresas y familias si el dinero va a entrar a chorro".

Así lo manifestado la secretaria general del PP, Maria José González Revuelta, tras la presentación de este viernes en el Parlamento regional del proyecto de ley de los Presupuestos de Cantabria para 2022, ha indicado el PP en nota de prensa.

González Revuelta ha explicado que, aunque espera "estudiar a fondo" los detalles del documento de cara a plantear propuestas, porque es el instrumento "más importante" que tiene la comunidad para dinamizar la economía, en una valoración inicial "no parece que el presupuesto presentado cumpla con los requisitos que tiene que cumplir para que estemos de acuerdo".

En primer lugar, la secretaria autonómica ha señalado que un presupuesto "debe estar basado en datos reales" y la base de los Presupuestos Generales de Cantabria (PGC) para 2022 es "poco realista", ya que su previsión de crecimiento para 2021 es de más del 7,8% y para 2022 de más del 8,6%.

Unos datos, que según González Revuelta, "están muy por encima de las previsiones de los institutos profesionales", que estiman una subida de en torno a un 5% para este año y de un 6% para el próximo. "Nadie se cree que Cantabria vaya a crecer en 2022 más que Alemania", ha dicho.

La dirigente 'popular' ha recordado que si cada punto del PIB puede estar en torno a los 125 millones de euros "son unas diferencias enormes que hacen que los PGC 2022 sean poco creíbles en su estimación económica".

Además, ha apuntado que, como cada año, el Gobierno "infla" los ingresos, "que dependerán en gran parte de estas estimaciones tan irreales e infra presupuesta los gastos, éstos tienen que ser cubiertos recortando las partidas de inversión".

"Se basa en unas estimaciones de crecimiento que todos los organismos nacionales e internacionales han desacreditado, con lo que el punto de partida no es bueno", ha sostenido González Revuelta, quien ha advertido de que todas estas cuestiones "convierten las cuentas de 2022 en ciencia ficción".

Por otra parte, la secretaria autonómica ha indicado que para que los PGC 2022 tengan el apoyo del PP deben de dinamizar la economía y el empleo, ayudando a familias y empresas y, para ello, una parte fundamental es que haya una bajada de impuestos.

A su juicio, "no se entiende que el Gobierno diga que es un presupuesto expansivo con mucho dinero para gastar, pero no baje los impuestos a los ciudadanos en un momento en el que empresas y familias lo están pasando mal y necesitan más que nunca una rebaja fiscal que, además, se está aplicando en la mayoría de las CCAA y países de nuestro entorno".

Para la secretaría autonómica no solo "se puede", sino que "se debe bajar los impuestos en un momento en el que, según el Gobierno de Cantabria, el dinero va a entrar a chorro en las arcas regionales". Y ha criticado que el Gobierno cada año "presuma de tener el presupuesto más inversor, pero a hora de la verdad recorte siempre de la inversión y no lleve a cabo las obras que tiene presupuestadas".

"El Gobierno PRC-PSOE no tiene buena hoja de servicios en ejecución presupuestaria y tiene poca credibilidad respecto de la ejecución de inversiones que promete", ha abundado la secretaría autonómica, quien ha sostenido que "las cifras son muy evidentes y que en un año tan crítico como 2021 solo ha sido capaz de ejecutar el 36% de las inversiones, lo que significa que da igual lo que se pinte en el presupuesto porque año tras año no ejecuta ni la mitad de lo que promete". "Sin bajar los impuestos y sin inversión de verdad no se puede pretender dinamizar la economía", ha reprochado.

Por último, González Revuelta ha puesto el foco en "el riesgo" que sufren las áreas de Sanidad, Educación y Servicios Sociales si se fundamentan en unas cuentas "basadas en premisas falsas".

"Un presupuesto que presume de ser muy expansivo, con un crecimiento nominal respecto al presupuesto real en el mes de septiembre del 5,1%, cuando la inflación está ya en el 5,5%, significa que no es en absoluto expansivo porque la inflación supera al crecimiento presupuestario. Todo ello, unido al hecho de que el Gobierno dedica cada año más dinero a los intereses de la deuda y al gasto corriente", ha añadido.

"En resumen, un presupuesto demasiado pegado a la inflación para ser realmente expansivo, que parte de previsiones exageradas, muestra poca credibilidad respecto de la ejecución de inversiones que se promete y nuevamente no baja los impuestos", ha concluido.