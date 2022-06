El PP pedirá la creación de una Comisión Especial de Seguimiento del Complejo de Sniace

TORRELAVEGA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Torrelavega, Marta Fernández-Teijeiro, ha anunciado hoy que su formación política pedirá la creación de una Comisión Especial de Seguimiento del Complejo de Sniace, después de que el alcalde, Javier López Estrada (PRC), haya afirmado que sobre el suelo y el futuro de esa infraestructura decidirá el Ayuntamiento.

En rueda de prensa, Fernández-Teijeiro ha cuestionado que, con esta afirmación, "parece que para el alcalde el problema no es la industria, sino el suelo", además de que no lo trata "como un problema de reindustrialización, sino como una cuestión de urbanización y de porcentajes de usos". "Es una mentalidad de especulación urbanística y no de desarrollo industrial", ha censurado.

Tras mostrar su desacuerdo con esa postura y expresar su creencia de que "la mayoría de Torrelavega también lo está", ha indicado que le parece "insólito que un diputado del Parlamento de Cantabria que ha votado una resolución se atreva a desdeñar esa misma resolución parlamentaria".

"A lo mejor tendría que dimitir de su escaño, puesto que no me parece muy digno hacer de menos a la representación máxima del pueblo cántabro. Menuda manera de celebrar 40 años de autonomía, desdeñando una de sus instituciones más importantes", ha enfatizado.

La portavoz del PP también se ha referido al Partido Socialista diciendo que le parece "vergonzosa" su actitud. "Han dejado morir Sniace sin decir ni mu y asisten al manejo urbanístico de Sniace sin decir tampoco ni mu", ha criticado.

"Hay quien se pregunta si a los socialistas de Torrelavega se los ha comido el lobo. ¿O es que Urraca y Viadero están por la especulación urbanística sobre el cadáver de Sniace?", se ha preguntado en relación a los ediles del PSOE.

En este sentido ha anunciado que el PP presentará iniciativas municipales "para que esto no quede así y nadie se arrogue ninguna competencia caciquil sobre la reindustrialización de Torrelavega".

"Hemos visto recientemente cómo una directora general del Gobierno de España venía a enmendar la plana al PRC y lograr un acuerdo en el convenio del metal". En este sentido ha preguntado "por qué no ha venido ninguna directora general de Pedro Sánchez para ver reabrir Sniace o reindustrializar Torrelavega".

Por lo que se refiere a la comisión, Fernández-Teijeiro ha explicado que deberá contar con representación de todos los partidos políticos, los sindicatos y los empresarios de la ciudad, porque "es la zona cero de la desindustrialización de Torrelavega y se debe regenerar y reindustrializar desde el consenso".

Y ha advertido que el PP no permitirá "ni que se escaquee el Gobierno de Cantabria de la reindustrialización de Torrelavega, ni que se tome este problema como un problema urbanístico y de suelos comerciales".

En opinión de la portavoz el PP, no hace falta más suelo comercial sino industrial y en este sentido ha advertido que su partido no votará a favor del Plan General "si no queda clara la vocación industrial de Torrelavega, y si llegamos a tiempo para impedirlo, lo haremos".

Por otro lado, la portavoz del PP ha considerado que el equipo de Gobierno PRC-PSOE "arrastra tanto los trámites y los expedientes" que ahora puede haber problemas para finalizar la tramitación del Plan General y "tomar la decisión final sobre Sniace".

Por último se ha preguntado "de qué ha valido para los obreros de Sniace la popularidad televisiva de alguno: absolutamente de nada. Hay que extraer lecciones de la ausencia total de estrategia industrial en Cantabria con estos gobernantes", ha advertido en relación al presidente regional, Miguel Ángel Revilla.