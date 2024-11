PP rechaza reclamar la capitalidad de Santander porque las inversiones del Gobierno "ya están llegando"

La oposición le acusa de "olvidarse" de esta reivindicación con el Gobierno del PP cuando era "irrenunciable" ante PRC-PSOE

El equipo de Gobierno del PP en el Ayuntamiento de Santander ha rechazado con su mayoría absoluta reclamar al Gobierno de Cantabria, también del PP, que declare y regule la capitalidad de Santander porque las inversiones autonómicas "ya están llegando" y "lo que de verdad importa es que las cosas se hagan y no cómo se las llame".

Así lo ha señalado el concejal de Economía, Javier García, para explicar la postura del grupo del PP para votar en el pleno en contra de la moción de Vox para exigir al Ejecutivo regional que cumpla con "una cuestión de justicia histórica", una iniciativa en la que la oposición ha acusado a los 'populares' de "olvidarse" de esta reivindicación con el Gobierno del PP cuando era "irrenunciable" ante los ejecutivos de PRC-PSOE.

En la parte final del debate de la moción, que ha recabado el apoyo de Vox, el PSOE y el concejal de IU, Keruin Martínez, y la abstención del PRC, ha intervenido la alcaldesa, Gema Igual, que ha señalado en que el equipo de Gobierno entiende que el Ejecutivo regional "debe de apoyar a la capital, a Santander", como está haciendo el actual, y ha recordado que con el anterior presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), "nunca se hicieron ni caso" a las peticiones del Ayuntamiento.

Frente a aquello, ha reivindicado que con la actual presidenta, María José Sáenz de Buruaga, llegan inversiones del Gobierno regional a la ciudad y que ha cifrado en casi "22 o 23 millones" desde que está en Peña Herbosa, que es "más que los 14 millones" en los que estimó la Universidad de Cantabria esa carta de capitalidad.

Y ha recordado que, en su primera reunión institucional con la presidenta regional, ya se explicó la consideración de que la carta de capitalidad "está obsoleta" y que lo importante es "el apoyo a Santander como capital" y eso "se está cumpliendo". "Cuando haya que reivindicar algo lo haré como alcaldesa de Santander, pero hay que ser justa con lo que ya nos han dado", ha apostillado.

Mientras que el concejal de Economía también ha defendido "cómo han mejorado las cosas" para Santander en esta legislatura gracias a "la sintonía entre administraciones" y por lo que ha considerado que "no tiene sentido reclamar algo que ya está llegando", que son inversiones autonómicas en la ciudad, algo que no ocurría en etapas pasadas y que "hacía necesario reclamar la capitalidad".

"Se están atendiendo necesidades históricas y se está trabajando codo a codo en proyectos estratégicos", ha enfatizado García, que ha asegurado que hay proyectos importantes del Gobierno autonómico en la ciudad y "peticiones que fueron rechazadas por gobiernos de PRC y PSOE y que ahora el PP sí ha atendido", por lo que ha acusado a regionalistas y socialistas de "teatro político".

Y ha asegurado que, si en algún momento esa colaboración "desapareciese", desde el PP de Santander "no dudaremos en volver a exigir lo que corresponde". "Nuestro criterio no responde a un interés partidista, sino a la voluntad de lograr lo mejor para los santanderinos", ha insistido el concejal, que ha defendido que "lo que de verdad importa es que las cosas se hagan y no cómo se las llame".

Ambos se han pronunciado así ante las críticas de la oposición. El portavoz socialista, Daniel Fernández, ha pedido a la alcaldesa ser "coherente y riguroso" porque solo han pedido la carta de capitalidad "cuando no han gobernado" en Cantabria, mientras que ante los ejecutivos del PP "se han olvidado absolutamente".

"Sus reivindicaciones aparecen o desaparecen según quien gobierne en Peña Herbosa", ha espetado Fernández, que ha exigido a la alcaldesa que "le toca pedírselo al gobierno de su compañera Buruaga" porque "no queremos más excusas".

Por parte del PRC, el edil Vicente Nieto ha criticado que el PP "siempre ha antepuesto su interés político al de los vecinos" con este asunto y lo ha convertido en un "teatro", haciéndolo "irrenunciable" durante los gobiernos PRC-PSOE y dejándolo en "vía muerta" con los ejecutivos 'populares'.

"Tranquilos, que les quedan dos años y cinco meses para que vuelvan a recuperarse de su afonía reivindicando a un gobierno del PRC la carta de capitalidad", ha dicho Nieto.

Mientras que la portavoz de Vox, Laura Velasco, ha considerado fundamental que el Ejecutivo cumpla con "su obligación de garantizar la financiación suficiente" para "atender de forma adecuada las infraestructuras y servicios en su condición de centro urbano confluyente funcional de Cantabria".

Ha lamentado que el PP haya reconocido que, "de nuevo", va a hacer "un paréntesis" en su reclamación de la carta de capitalidad ahora que gobierna Buruaga como ya hizo entre 2011 y 2015 cuando los 'populares', con Ignacio Diego, dirigieron la comunidad autónoma, y ha avanzado que Vox va a presentar una enmienda parcial de los Presupuestos Generales de Cantabria para 2025 para exigir la capitalidad de Santander.

Desde IU, Martínez ha considerado "muy interesante" que se recupere esta reclamación al Ejecutivo regional pero también ha defendido la "solidaridad" con el resto de municipios de Cantabria.

Frente a las críticas de la oposición, el concejal de Economía ha insistido en reivindicar la "colaboración real" que existe ahora con el Gobierno regional y ha indicado que en el presupuesto municipal de ingresos para el 2025 se reciben del Ejecutivo una cuantía total de 11,7 millones de euros, un 38,2% más que en 2024, lo que supone 3,2 millones de euros adicionales, a lo que se suman otras inversiones y subvenciones.