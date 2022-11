El PP registra su enmienda a la totalidad a un PGC "hecho para el "bienestar de la Administración y no de la gente"

Lamenta que se basa en previsiones de crecimiento y de gasto "irreales" y que no contempla rebaja de impuestos sino "más esfuerzo"

SANTANDER, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP ha registrado este jueves su enmienda a la totalidad a los Presupuestos Generales de Cantabria (PGC) para 2023 y a la Ley de Acompañamiento, ya que ve las cuentas "electorales" y pensadas "para el bienestar de la Administración" en lugar de para "las necesidades de la gente".

Para los 'populares', el PGC es "irreal" porque se basa en unas previsiones de ingresos y de crecimiento que "no se ajustan a la realidad ni se van a poder cumplir", además de que no contemplan medidas de rebaja fiscal "en la línea que tanto se demanda en este momento" y "no garantiza los servicios públicos" al no destinar la financiación suficiente para cubrir gastos.

Así lo ha dicho el portavoz parlamentario del PP, Iñigo Fernández, en declaraciones a los medios tras registrar en la Cámara la enmienda a la totalidad junto a la secretaria autonómica del partido, María José González Revuelta.

El objetivo con esta enmienda, que la presidenta del partido, María José Sáenz de Buruaga, anunció ayer que el PP presentaría, es "mostrarle a la gente que hay otra manera de hacer las cosas y de gobernar" distinta a la del Ejecutivo PRC-PSOE. "Una manera que tenga en cuenta a la gente, no solo el bienestar de las administraciones", ha apostillado Fernández.

Y es que el PP echa en falta "en momentos como éste" una "ayuda" a las familias y empresas, "que lo están pasando muy mal". Pero en lugar de "aligerar cargas", el presupuesto "sigue incrementando el cobro de impuestos", ha lamentado el portavoz parlamentario.

"No contempla ayudas, solo más esfuerzo", a pesar de que las aportaciones del Estado al PGC se incrementan este año en "250 millones de euros". "Es muchísimo dinero, pero esto a la gente no le llega. Los fondos europeos no existen, para los fondos europeos en Cantabria no hay proyectos, no hay gestión, no hay resultados, no le llegan a la gente, nadie los ve", ha sentenciado.

Además, ha apuntado que las cuentas contienen "un desfase de probablemente 150 millones" entre lo que consignan para servicios como la sanidad, la educación o la dependencia y lo que realmente se va a gastar, con lo que "necesariamente va a tener que vaciar con los meses las partidas destinadas a inversión, y un año más no se van a cumplir. Es decir, las inversiones son promesas incumplidas".

Por eso, el 'popular' cree que el documento "se ha concebido casi exclusivamente con una única finalidad electoral: gastar dinero el Gobierno, independientemente de que se haga a costa de exprimir a los ciudadanos, para poder afrontar las elecciones y poder maquillar una legislatura vacía y cuatro años de falta de gestión".

"Es un presupuesto concebido para el bienestar de la Administración, pero no atiende las necesidades de la gente, no mira de frente a los problemas, es un presupuesto de espaldas a la realidad como toda la gestión del Gobierno de Miguel Ángel Revilla", ha concluido Fernández.