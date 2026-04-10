El PRC anuncia enmienda a los PGC para un control parlamentario del convenio con Santa Clotilde

La diputada del PRC Paula Fernández - PRC

SANTANDER, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PRC presentará una enmienda al proyecto de ley de Presupuestos Generales de Cantabria (PGC) para 2026 para implantar un control parlamentario anual del convenio singular suscrito por el Gobierno regional con el Hospital Santa Clotilde.

Además, registrará otra para destinar una subvención nominativa a la Asociación de Vecinos de Cueto que le permita sufragar la reparación del consultorio, cerrado desde el 6 de marzo por un desprendimiento parcial del techo y ubicado en un edificio de su propiedad.

Ambas enmiendas han sido anunciadas este viernes, en rueda de prensa, por la diputada del PRC Paula Fernández tras analizar el presupuesto de Salud y sus propuestas con los sindicatos y plataformas vinculadas a la sanidad pública.

En relación a la enmienda sobre el convenio de Santa Clotilde, la regionalista ha explicado que el objetivo del seguimiento parlamentario que pide para el convenio con Santa Clotilde pretende garantizar "transparencia, control público y evaluación anual de resultados allí donde antes no lo hubo", para lo cual será necesario modificar la regulación de los convenios singulares recogida en la Ley de Ordenación Sanitaria.

"Queremos que los resultados de salud, los indicadores de accesibilidad y, sobre todo, el grado de cumplimiento del convenio y sus adendas sean conocidos, debatidos y fiscalizados públicamente cada año", ha precisado.

Ha enmarcado esta medida en la "orientación" dada por el PRC al presupuesto "hacia una sanidad pública con más recursos, con más prevención y ahora, también, con más transparencia y control parlamentario sobre las decisiones sanitarias de especial relevancia".

Y en relación a la relacionada con el consultorio de Cueto, ha indicado que busca cumplir con el compromiso asumido por el PRC con la Asociación de Vecinos de Cueto.

Dado que el pacto presupuestario suscrito por los regionalistas con el PP solo contempla enmiendas parciales por un máximo de 50.000 euros cada una, "cantidad insuficiente" para cubrir la reparación, Fernández ha propuesto un acuerdo al Grupo Popular para aumentar la cuantía.

"El consultorio de Cueto necesita un arreglo importante, que es urgente y no puede esperar", ha subrayado la candidata regionalista, por lo que espera que el PP contribuya a reunir los fondos precisos para afrontar el arreglo integral del consultorio.

En su intervención, Fernández ha puesto en valor como un logro del PRC la "orientación" del presupuesto de Cantabria hacia "un refuerzo real de la sanidad pública allí donde más se nota", con medidas para mejorar las infraestructuras y apoyar al personal del Hospital de Laredo, el aumento de los recursos para mejorar la Atención Primaria en el medio rural e impulsar el programa de detección precoz del cáncer de mama y la extensión del complemento de Atención Continuada a todo el personal del Servicio Cántabro de Salud.