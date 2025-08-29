PRC critica que PP "deje la pelota en su tejado" al condicionar la subida salarial docente a los presupuestos

Fernández señala que "muchas cuestiones" de las cuentas de este año "no se han cumplido"

SANTANDER, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La candidata electoral del PRC, Paula Fernández, ha reprochado al Gobierno de Cantabria (PP) que "deje la pelota en el tejado" de los regionalistas al condicionar la subida salarial a los docentes a que haya Presupuestos autonómicos. A su juicio, muestra una "falta de iniciativa política total y absoluta" por parte del Partido Popular.

Así lo ha señalado Fernández este viernes a preguntas de la prensa, después de que Consejería de Educación y Junta Personal Docente no llegaran a un acuerdo en la reunión mantenida este jueves, precisamente por querer la Administración condicionar la aplicación del mismo --si finalmente se firma-- a que haya Presupuestos y quererlo plasmar en el documento a través de una cláusula, algo que los sindicatos no aceptan.

Además, ha reiterado que los regionalistas no apoyarán las cuentas del año que viene si el Presupuesto no recoge la subida salarial docente.

Fernández ha señalado que su partido no conoce todavía "ningún borrador" de los Presupuestos y "ni siquiera" las "líneas generales" del documento.

Por ello, ha instado a los 'populares' a "trabajar" y a que, en el caso del acuerdo salarial con los docentes, "no echen balones fuera" y "no lancen la patata caliente" al Partido Regionalista y "que tomen la iniciativa". "Esto es una responsabilidad únicamente suya", ha sentenciado.

Fernández ha explicado que el PRC está "en pleno análisis" del grado de cumplimiento de los actuales --los del 2025, que salieron adelante con el apoyo de los regionalistas--.

Está centrado en analizar el grado de cumplimiento de las cuentas que actualmente están en vigor (2025), en las que hay "condiciones" dirigidas a los municipios y también "de muchísimo peso" relacionadas con la sanidad, la educación, los servicios sociales y la industria.

En este sentido, ha indicado que "muchas cuestiones" que firmaron en 2024 "tampoco a día de hoy se han cumplido".

ASIGNACIÓN ECONÓMICA POR AÑO PRESUPUESTARIO

La candidata electoral del PRC cree que la Junta de Personal Docente ha demostrado "una altura de miras increíble" para "evitar" la huelga convocada para el inicio del próximo curso y es la Junta la que tiene que "valorar" esas condiciones.

Fernández ha defendido que "la asignación económica se les tiene que pagar en el año presupuestario" y ha afirmado que los regionalistas "no van a permitir" y no van a apoyar los presupuestos del año que viene "si esto no está definido, claro, negociado y si ambas partes no están de acuerdo en esa subida salarial que, como todos sabemos, va a ser a lo largo de un periodo de tiempo".

"No es tan difícil llegar a un acuerdo", ha valorado Fernández, a quien también le "preocupa muchísimo" la "supresión" de plazas en las escuelas rurales y la idea de fusionar aulas de Infantil y Primaria en el colegio Manuel Llano de la localidad de Terán (Cabuérniga).