PRC espera que Buruaga agradezca en el Debate la "herencia recibida"

SANTANDER, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Partido Regionalista de Cantabria espera que la presidenta regional, la 'popular' María José Sáenz de Buruaga, agradezca este jueves, 26 de junio, en su intervención en el Debate sobre el Estado de la Región, la "herencia recibida" por su Gobierno y la "inercia positiva" de proyectos en la Comunidad Autónoma gracias al "trabajo desarrollado por el PRC" en la legislatura anterior.

El portavoz regionalista, Pedro Hernando, así lo ha señalado este martes en una rueda de prensa en la que ha dado una "visión global previa" del PRC de cara al Debate sobre la Orientación Política del Gobierno, conocido como Debate del Estado de la Región, del primer año de la legislatura del PP.

Hernando ha reivindicado el papel del PRC para que Cantabria tenga un "gobierno estable, alejado de los vaivenes políticos", así como para que "los grandes proyectos tractores de la economía regional" sigan impulsándose y no se hayan echado abajo como ocurrió con el anterior ejecutivo de los 'populares', en la legislatura 2011-2015.

Para el regionalista, los "buenos datos" que está dando el PP y el desarrollo de proyectos como La Pasiega, el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC) o los datos del Puerto de Santander y las "buenas noticias" en empresas como Dynasol o Solvay "provienen de las actuaciones políticas llevadas a cabo a lo largo de muchos años y ahora se están obteniendo los réditos".

Esa "inercia positiva" también se da, ha dicho, en otras áreas como los proyectos eólicos para los cuales el PP "no ha hecho nada" sino que todo "se ha desarrollado de la mano del PRC, que ha hecho lo más complicado que fue la fase de evaluación ambiental".

Frente a esta "inercia positiva del PRC" que, para Hernando, ha recibido el Gobierno de Buruaga, solo hay una "inacción legislativa", "falta de gestión" y un "fracaso de las grandes políticas", ha considerado el portavoz del PRC.

No obstante, ha indicado que los regionalistas no dudan de la "capacidad" y el "compromiso" de la presidenta por mejorar Cantabria pero sí de "un equipo de mecánicos manifiestamente mejorable", especialmente del "jefe de mecánicos", como se ha referido al consejero de Fomento, Roberto Media, para quien "todo se está haciendo y para dentro de poco".

INACCIÓN LEGISLATIVA "MUY PREOCUPANTE"

Sobre la "inacción legislativa", ha criticado que, en un año, el Gobierno no haya llevado al Parlamento "ni una sola ley", lo que ha calificado de "muy preocupante". "A no ser que esto sea lo de la simplificación administrativa", se ha preguntado Hernando que, de ser así, ha avanzado que "no cuenten con el PRC".

"No vamos a votar en ningún caso una ley de medidas que introduzca 25 cambios legislativos como la anterior. Qué no cuenten con nosotros para eso", ha espetado el regionalista, que ha recordado las críticas recibidas por el anterior ejecutivo bipartito por los cambios introducidos en la Ley de Acompañamiento, cuando "el máximo que hicimos fue de 18" y los 'populares' en su primera ley "ya hicieron 25".

Por ello, ha pedido al PP "ponerse a trabajar" y a llevar a la cámara las normas, proyectos frente a los cuales los regionalistas mantendrán "una postura responsable", pero "no les permitiremos utilizar la puerta de atrás", ha dicho.

"FRACASO" DE GRANDES POLÍTICAS Y "FALTA DE GESTIÓN"

Por otro lado, Hernando ha lamentado el "fracaso de las grandes políticas" en el primer año de legislatura del PP, desde el área de Turismo, con "el fracaso absoluto" del cierre del Año Jubilar Lebaniego y la "caída" de los datos del aeropuerto con un acumulado de un 11% menos de viajeros, hasta la Sanidad, que se encuentra "en coma" y lo que funciona es gracias a los profesionales.

También ha considerado "alarmante" la situación de la industria con datos como "un 500% más de EREs en el último cuatrimestre", la subida de "un 300% de los concursos de acreedores" o la caída de "más de un 17% del Índice de Producción Industrial".

"Podríamos decir que la esperanza está en los autónomos pero no", ha ironizado el portavoz del PRC, que ha criticado que el Gobierno de Buruaga haya presentado un plan con 58 medidas de las que "48 son del Gobierno anterior y solo dos son nuevas: el decreto que han sacado deprisa y corriendo de la triple cuota cero con el que no van a invertir ni un euro y el portal web".

Por otro lado, ha hecho referencia al medio rural, área de gobierno que es "un ejemplo claro de la falta de gestión de este Gobierno", con las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) "sin pagar", el canon cinegético "sin abonar" o las ayudas a los jóvenes ganaderos "sin convocar".

Además, ha denunciado las "mentiras" del consejero de este área, Pablo Palencia, y que haya osado "echar la culpa de su incapacidad de gestión a los funcionarios".