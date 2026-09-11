El PRC exige a Transportes que aclare cuándo se retomarán las obras del tercer carril de la A-67 entre Polanco y Bezana

La diputada y candidata del PRC a la Presidencia de Cantabria, Paula Fernández - PRC

SANTANDER, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PRC ha exigido al Gobierno de España que aclare cuándo se retomarán las obras del tercer carril de la Autovía de la Meseta (A-67) entre Polanco y Santa Cruz de Bezana y ha reclamado un calendario "actualizado", "claro y definitivo" de esta actuación.

Además, ha advertido que estará "vigilantes" ante cualquier modificación de los plazos y exigirá responsabilidades si la situación actual termina retrasando la finalización de la actuación.

Así lo ha afirmado en un comunicado la diputada y candidata del partido a la Presidencia de Cantabria, Paula Fernández, que ve "inaceptable" que, transcurrido "más de un mes" desde que la retirada de buena parte de la maquinaria que estaba ejecutando la obra, el Ministerio "no haya ofrecido todavía una explicación clara sobre cuándo se van a retomar los trabajos con normalidad y qué consecuencias tendrá esta situación sobre los plazos de ejecución".

Para Fernández, la situación resulta "especialmente preocupante" tras conocerse que la empresa adjudicataria --la UTE San José-Aceinsa-- solicitó el pasado 16 de junio la suspensión temporal de los trabajos para tramitar un modificado del proyecto.

Y después de que el Ministerio negara que la obra estuviera formalmente paralizada y afirmara que se iba a solicitar la "continuidad provisional" de los trabajos al considerar que hay trabajos que la empresa puede ejecutar y no afectan al modificado, el PRC quiere saber por qué esas actuaciones "no se están ejecutando al ritmo previsto".

"Si existe un problema que impide continuar con normalidad, queremos saber cuál es, cuánto tiempo va a durar y cómo piensa resolverlo el Ministerio", ha señalado la candidata del PRC.

Asimismo, Fernández ve necesario que el delegado del Gobierno, Pedro Casares (PSOE), explique "qué ha cambiado" desde el pasado 12 de junio, cuando aseguró públicamente que las obras del tercer carril "van a buen ritmo", sobre todo teniendo en cuenta que a comienzos de agosto reconoció que el Gobierno estaba negociando con la adjudicataria una revisión de precios y expresó su confianza en que los trabajos recuperasen "pronto" su "velocidad de crucero".

"Ha pasado más de un mes y seguimos sin saber cuándo va a volver esa velocidad de crucero", ha aseverado.

Fernández ha indicado que el PRC ha venido reclamando la reducción de los plazos de ejecución de esta actuación al considerar "excesivo" el periodo de cinco años previsto, más en una infraestructura situada "en el principal corredor de movilidad de Cantabria".

Ha destacado que se trata de una infraestructura "fundamental" para las comunicaciones entre Santander y Torrelavega y "absolutamente estratégica" para Cantabria, ya que soporta diariamente un elevado volumen de desplazamientos y constituye una "conexión esencial para la actividad económica, industrial y laboral" de la comunidad autónoma.

Los regionalistas han reclamado al Ministerio que dirige Óscar Puente que aclare en qué situación se encuentra la tramitación del modificado del proyecto, qué trabajos se están realizando actualmente, cómo avanza la negociación con la adjudicataria y que haga público un calendario actualizado de las obras que garantice los recursos económicos y técnicos necesarios "para recuperar inmediatamente el ritmo de ejecución".

"Cantabria ha esperado demasiado tiempo por muchas de sus infraestructuras como para aceptar ahora nuevos retrasos. El Gobierno de España tiene que resolver sus problemas con la adjudicataria, poner las máquinas a trabajar y garantizar que esta obra se termina cuanto antes", ha afirmado.