El PRC muestra "decepción enorme" con los 9 meses de Gobierno del PP por su "falta de gestión"

Cree que Cantabria está "estancada y cuesta abajo" y llama a Buruaga a "cambiar a aquellos que ha puesto a tomar las decisiones"



SANTANDER, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PRC ha mostrado "una decepción enorme" con los nueve primeros meses de Gobierno del PP en Cantabria, que se cumplen hoy, y ha reprochado a la presidenta, María José Sáenz de Buruaga, su "falta de gestión" y de "un modelo claro" para la comunidad autónoma.

Y es que el partido augura un verano "sin consultorios rurales, sin energía eólica, sin Ley del Suelo, sin decreto de pisos turísticos, sin simplificación, sin autónomos nuevos, sin un desarrollo del mundo rural, sin menos burocracia, porque lo que sí hay son más directores y más altos cargos, y sobre todo sin un modelo claro de hacia dónde se quiere que vaya Cantabria".

Así se ha pronunciado este viernes el portavoz del Grupo Parlamentario Regionalista, Pedro Hernando, en una rueda de prensa en la que ha lamentado que la comunidad está "estancada y cuesta abajo como el tobogán de Cabárceno", un proyecto con el que ha ejemplificado la acción del Ejecutivo, porque "no se ponen de acuerdo ni entre ellos sobre si va a haberlo o no".

Por ello pedirá explicaciones a la presidenta en el Pleno del Parlamento del próximo lunes, donde le planteará "si no ha llegado ya el momento de hacer algo, de poner en marcha las políticas reales y quizá de pensar que es mejor cambiar a aquellos que ha puesto a tomar las decisiones".

En este sentido, ha recalcado que todas las "buenas noticias" que se han producido en estos meses han sido debidas a "la inercia" del Gobierno anterior (PRC-PSOE), como el crecimiento del puerto de Santander, conseguido gracias a "las inversiones realizadas en la legislatura pasada, a la presión del PRC en Madrid y a la buena gestión de Francisco Martín como director"; o los avances de la alta velocidad y La Pasiega, dos proyectos que "iban muy bien" pero se están "deshinchando", a su juicio porque existe "poca reivindicación y poca capacidad".

El portavoz regionalista cree que es "un triste bagaje" para "el Gobierno del cambio y de la salud, como dijo la presidenta", que prometió un pacto sanitario en 100 días y "ha sido incapaz de aprobarlo en 300", además de que "no ha logrado solucionar las listas de espera, no da a conocer los datos reales, mantiene el proyecto de la unidad de protonterapia al ralentí" y tiene a un consejero que "aboga por la sanidad business, por los médicos mercantilizados y que cerrará este verano decenas de consultorios rurales, porque no cree en la medicina rural". "¿Se merecen los cántabros un consejero así?", ha cuestionado.

La situación en materia industrial "no es mucho mejor", ya que el Ejecutivo se comprometió a impulsar los proyectos eólicos y heredó "prácticamente culminada" la tramitación del parque de El Escudo, pero sigue sin ponerlo en marcha.

Al hilo, Hernando se ha preguntado "qué fue de la inversión de Repsol en Aguayo y de los 100 millones anunciados a bombo y platillo por el consejero de Industria para Sidenor", donde "la única noticia" es el ERTE, "lo mismo que en Bridgestone y en numerosas empresas".

PLAN DE AUTÓNOMOS

El portavoz del PRC ha sido especialmente crítico con el plan de ayuda a los autónomos presentado hace 50 días y que incluía como "producto estrella" la creación de una oficina virtual que iba a ser "la solución a todos los problemas" y de la que hoy "no hay nada", pese a contar con 50.000 euros de presupuesto.

Asimismo, y tras realizar un estudio pormenorizado sobre los contenidos de dicho plan y sus dotaciones presupuestarias, ha explicado que la diferencia en relación con el presupuesto del anterior Gobierno son 4,2 millones de euros más, manteniendo las mismas medidas con la "única novedad2 de la oficina virtual y la cuota 0 para los nuevos autónomos, a la que se destinan 10 millones de euros del total de 37,8.

Además, "con una pequeña trampa", porque esa cantidad supone que Cantabria registrará este año 10.000 nuevos autónomos y que cada uno contará con 1.000 euros de ayuda, cuando lo cierto es que la región tiene un total 41.000 y en el primer trimestre sólo se han contabilizado 100 nuevos.

En similares términos ha descrito la política turística, marcada por el "incumplimiento del compromiso de investidura" de aprobar antes del verano el decreto de viviendas turísticas y un Año Jubilar Lebaniego "de traca", en el que "lo mejor" ha sido la reciente foto "maravillosa" del Ejecutivo en el interior del Monasterio de Santo Toribio, la cual "marca claramente lo que es el Año Jubilar y el desarrollo turístico para este Gobierno: soledad, vacío, falta de ilusión, falta de gestión".

Hernando se ha referido también a la gestión del consejero de Fomento, que ha resumido en que ha conseguido para el aeropuerto "un avión para un día y en una sola dirección", y del titular de Medio Rural, reprobado por el Parlamento.

"Nos está llevando al precipicio", porque no ha pagado a tiempo los adelantos de la PAC, no ha convocado las subvenciones, "no ha movido ni un dedo" por solucionar el problema del lobo y ahora se dedica a "estudiar si hay que hacer batidas para retirar los jabalíes de la costa". "Pues claro que hay que hacerlas", ha recalcado.

Por todo ello, el portavoz regionalista ha concluido que el Gobierno "ha brillado por su ausencia" en los nueve meses transcurridos de legislatura y ha cuestionado si su apuesta por la simplificación administrativa significa "no hacer nada".