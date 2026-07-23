El PRC propondrá al Parlamento reforzar el compromiso con el pueblo saharaui y aplicar la Ley de Memoria Democrática - PRC

SANTANDER 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PRC presentará una Proposición No de Ley para reforzar el compromiso de Cantabria con el pueblo saharaui, "con medidas encaminadas a impulsar la defensa de los derechos humanos, la autodeterminación y aplicar la Ley de Memoria Democrática a los hechos ocurridos durante la Administración española de ese territorio".

En un comunicado, la candidata a la Presidencia de Cantabria, Paula Fernández Viaña, ha explicado que la iniciativa que están preparando pretende avanzar en la solución conflicto saharaui "en base al Derecho Internacional y a las resoluciones de las Naciones Unidas".

La iniciativa parlamentaria busca instar al Gobierno de España a promover una solución política que garantice el ejercicio efectivo del derecho del pueblo saharaui a la libre determinación mediante la celebración de un referéndum.

Además, propondrá la creación de un Grupo de Trabajo Permanente de Apoyo al Pueblo Saharaui en el seno del Parlamento de Cantabria, integrado por representantes del Intergrupo Parlamentario y de las entidades de apoyo al pueblo saharaui, para realizar el seguimiento de la situación del Sáhara Occidental e impulsar nuevas iniciativas institucionales.

También reclamará al Gobierno de España que intensifique las iniciativas diplomáticas para exigir el respeto de los derechos humanos en el Sáhara Occidental, reforzar el mandato de la Misión de Naciones Unidas en materia de vigilancia de los derechos humanos, reclamar la liberación de los presos políticos saharauis, mantener la cooperación humanitaria con la población refugiada e impulsar la modificación de la Ley de Memoria Democrática para incorporar expresamente el reconocimiento de los hechos ocurridos durante la administración española del territorio.