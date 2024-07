PRC-PSOE aprueba el reajuste de dedicaciones de los concejales de Torrelavega, que suben casi 24.000 euros

TORRELAVEGA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El equipo de Gobierno de Torrelavega, PRC-PSOE, ha dado luz verde en el Pleno de este martes a un "reajuste" de las dedicaciones asignadas a sus concejales, que según ha denunciado la oposición supone un aumento anual de casi 24.000 euros en salarios.

Este punto ha generado polémica entre los grupos, ya que todos ellos coinciden en que la política debe estar remunerada pero varios portavoces han considerado el aumento aprobado "excesivo" o "no justificado", señalando que la subida "se la lleva el PRC" pero también que el PSOE tiene ya a todos sus concejales -seis- con salario y, en definitiva, solo dos integrantes del equipo de Gobierno no tendrán remuneración.

Así, PP, Vox e IU-Podemos han votado en contra del ajuste mientras que Torrelavega Sí se ha abstenido ya que defiende que los concejales tengan una dedicación y cree que es un asunto que corresponde gestionar al equipo de Gobierno.

Mientras, regionalistas y socialistas, que han sacado adelante la modificación gracias a su mayoría absoluta, han sostenido que no se ha producido un aumento de sueldos sino cambios en el porcentaje de dedicación y han lamentado la "demagogia" y "populismo" en torno a este asunto, trasladando a la opinión pública "algo que no es cierto".

En concreto, con la modificación aprobada se eleva del 50% al 75% el porcentaje de dedicación de las Concejalías de Deportes y Juventud, y de Turismo, Comercio, Ferias y Mercados, que ocupan los regionalistas Nacho González y Cristina García Viñas; y del 50% al 72% el de la Concejalía de Régimen Interior y Recursos Humanos, Sanidad y Matadero, encabezada por la socialista Laura Romano.

Además, la Concejalía de Cultura, Educación y Consumo de Esther Vélez (PSOE) pasa a tener una dedicación parcial del 33% cuando hasta ahora no tenía.

Mientras, se reduce de dedicación de exclusiva a parcial (73% y 72%, respectivamente) la de las Concejalías de Medio Ambiente, Infraestructura Verde, Festejos e Igualdad, y la de Barrios, Participación Ciudadana, Bienestar Social, Mayores, Salud Pública, Taxi y Cementerios, ostentadas por los socialistas Patricia Portilla y Borja Sainz Ahumada.

De este modo, el portavoz del PSOE y primer teniente de alcalde, José Luis Urraca, ha aclarado que su grupo "no se sube un euro; es más, baja un euro". Además, ha sostenido que el reajuste es "razonable" y "asumible".

Desde el PRC, el concejal Jesús Sánchez ha defendido a los ediles de su grupo que aumentan la dedicación. "Si tengo que romper yo una lanza en lo que trabaja el concejal de Deportes o lo que trabaja la concejala de Comercio, yo creo que cobran un 25% menos de lo que tendrían que cobrar", ha señalado.

Y es que ha incidido en que la dedicación del equipo de Gobierno, "a pesar de lo que se cobre, es total y absoluta", y ha comparado la remuneración de los ediles de Torrelavega con los de Santander, donde el equipo gobernado por el PP con mayoría absoluta "está liberado completamente". "La política tiene que estar pagada y al que haga duda de eso le hace un flaco favor a las instituciones", ha incidido.

Algo con lo que han coincidido los 'populares', que han señalado que "una buena gestión política tiene que estar remunerada" pero echa en falta en este caso "un debate que justifique el por qué estos cambios y por qué ahora", especialmente cuando PRC-PSOE aprobó recientemente una modificación del reglamento municipal que permitía aumentar la dedicación de los concejales hasta el 75% y ante las advertencias de la oposición aseguró "que no iba a suponer un incremento a las retribuciones".

Desde Vox directamente han considerado ese aumento de dedicaciones de "excesivo" y como "un abuso" que "no está justificado", e IU-Podemos ha dicho que PRC-PSOE han convertido el Ayuntamiento "en su cortijo". "No nos entra en la cabeza que algunos concejales suban de sueldo sin tener una gran carga de trabajo y que haya otros que tienen una gran carga y no cobren".

Otro de los asuntos polémicos de este Pleno ha sido la aprobación, con los únicos votos de PRC y PSOE, de un reconocimiento extrajudicial de crédito para regularizar dos facturas de un festival de títeres y del catering para los monitores del programa 'Abierto en Vacaciones'. Y es que se trata de una fórmula que la oposición viene rechazando en numerosas ocasiones ya que denuncia que es algo excepcional que el equipo de Gobierno ha convertido en "ordinario".

"Es una dinámica que han convertido en suya", impulsando contratos "verbales" y "saltándose a la torera la normativa" han lamentado. PRC-PSOE han reconocido que "no es la tramitación correcta" y "no se ha hecho bien" debido a imprevistos.

Además, ambas facturas corresponden a la Concejalía de Igualdad y Festejos que dirige la socialista Patricia Portilla, a la que el PP había pedido reprobar por este tipo de tramitaciones y por las "negligencias" en la gestión de programas como Abierto en Vacaciones o los del Plan Corresponsables. Precisamente, antes del Pleno ordinario al que ha ido el reconocimiento extrajudicial de crédito se ha celebrado otro extraordinario en el que se ha debatido la reprobación que solicitaban los 'populares', que finalmente no ha salido adelante.

RECURSOS HUMANOS

Por otra parte, en la sesión ordinaria se ha dado luz verde a una modificación en el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento --que incluye cambios en la plantilla y en el complemento por salida del municipio-- y a una autorización para reforzar la limpieza viaria este verano, además de que se ha ratificado el acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento y los sindicatos para la modernización y mejora del servicio, con vigencia hasta 2027.

Puntos que en general la oposición no ha apoyado por proceder de la comisión de Recursos Humanos, como hacen con todos los asuntos de este departamento a modo de protesta desde que se sacó a los grupos de las mesas de negociación. Solo Vox ha aprobado junto a PRC y PSOE los asuntos de la limpieza viaria y porque "mejoran el servicio", pero manteniendo la queja por no poder conocer la postura expresada por los representantes de los trabajadores.

Finalmente se ha renovado el convenio plurianual con la Gimnástica para los años 2024, 2025, 2026 y 2027, prorrogable hasta 2028.

Y se ha debatido una moción de IU-Podemos que pedía el uso de la pirotecnia silenciosa, pero no ha recabado el apoyo del resto de grupos ya que la mayoría han defendido la regulación de los fuegos artificiales o cohetes para minimizar su impacto en las personas con patologías o en los animales pero no su prohibición, señalando que son elementos arraigados a las fiestas y que quiere mantener la población en general.