El Pleno de Torrelavega no aprueba la reprobación a la concejala de Igualdad que pedía el PP

TORRELAVEGA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La reprobación que el PP de Torrelavega había impulsado contra la concejala de Medio Ambiente, Igualdad y Festejos, la socialista Patricia Portilla, no ha salido adelante gracias a la abstención de Vox y Torrelavega Sí, unida al rechazo de los partidos que conforman el equipo de Gobierno, PRC y PSOE.

Así, PP e IU-Podemos han sido los únicos que han votado a favor de la iniciativa esta mañana en un Pleno extraordinario celebrado a las 8.00 horas, antes de dar comienzo a otro ordinario, y cuya convocatoria habían forzado los 'populares' --ya que tienen mayoría suficiente para hacerlo-- tras conocer que el Ayuntamiento debe devolver 35.000 euros del Plan Corresponsables al Gobierno regional por no haberlos ejecutado.

A ello suman la "negligente" gestión de la edil en otro programa de conciliación familiar como es 'Abierto en Vacaciones', que tuvo que aplazarse el año pasado debido a problemas en el procedimiento de contratación, junto a lo que el PP ha denunciado el cobro "ilegal" de las cuotas a los padres e informes que hablan de fraccionamiento de contratos.

La concejala de Igualdad ha considerado "excesivo" que se pida su reprobación y ha lamentado que el partido vuelva a utilizar lo ocurrido con Abierto en Vacaciones porque es un tema "popular y que afecta a las familias y que genera polémica". A su juicio, la intención era "hacer ruido" al registrar la solicitud la semana previa a las elecciones europeas.

"Somos conscientes de que no supimos tramitar en los plazos necesarios para ofertar en las mismas condiciones que en años anteriores, pero que respondimos" con dos programas alternativos. "No estamos orgullosos de Abierto en Vacaciones en el 2023, pero sí supimos dar una respuesta", ha manifestado, añadiendo que ahora "está funcionando con total normalidad y además con un proyecto que mejora el servicio por parte del nuevo adjudicatario".

Por ello, ha criticado que se vuelva a hablar de un asunto del año pasado y "para que parezca que se introducen novedades, metan el Plan Corresponsables", del que ha reiterado que el Ayuntamiento solicita la máxima subvención a la que puede aspirar y después devuelve lo que no se haya ejecutado, que en 2023 son 35.000 euros y en el 2022 fueron 31.000 euros.

En este sentido, ha remarcado que Torrelavega es junto a Santander el municipio que más fondos destina a programas de igualdad y conciliación del Plan Corresponsables, y ha invitado a los populares a que "pregunten a ayuntamientos gobernados por el PP qué porcentaje de fondos devuelven".

Desde el PRC han apoyado a sus socios asegurando que "evidentemente no ha habido ningún tipo de mala fe" por parte de la concejala en la gestión de Abierto en Vacaciones. "Se ha sacado a licitación este año, se ha asumido como un error lo que ocurrió en el año anterior y ahora tenemos un servicio nuevamente", ha defendido Jesús Sánchez, que ha sostenido que "el camino, no siendo el mejor, no merece de una reprobación".

En la misma línea, la portavoz de Torrelavega Sí, Blanca Rosa Gómez Morante, ha dicho que le parece "de poca enjundia solicitar una reprobación por una devolución de 35.000 euros" de un programa del que se solicitan más de 200.000. Eso sí, se ha quejado de la gestión de esta Concejalía por otros motivos como que se "obvia" la comisión mensual del área y la oposición "no puede hacer la labor de control".

Así, se ha abstenido al igual que Vox, que ha opinado que "hay una falta de diligencia evidente" en la Concejalía, donde a menudo "no se presentan los papeles solicitados desde el procedimiento administrativo" o "falta documentación" en los expedientes", pero cree que "el único responsable" de la gestión política del Ayuntamiento es el alcalde, Javier López Estrada (PRC), y no "un subordinado" como Portilla. "Si el no lo permitiera, no se haría", ha sentenciado Roberto García Corona.

Finalmente, el edil de IU-Podemos, Borja Peláez, ha votado a favor por "la previsión de facturas sin contrato", algo que ve "consecuencia de una mala gestión" y que quiere que "se investigue y se den más explicaciones" porque "la honorabilidad del equipo de Gobierno está en juego". No obstante, cree que "hay más concejalías que merecen una reprobación", y de hecho cree que esta petición "no va a ser la última" de la legislatura por "la dinámica" que lleva PRC-PSOE.

De este modo ha sumado sus votos al PP, que ve un "cúmulo de errores de mala gestión" en el área que dirige Portilla, a la que acusa de una "dejación total y absoluta" por contratar "irregularmente", no dar la información necesaria o no convocar las comisiones informativas.

"No se contrata correctamente, se hace al margen del procedimiento, se espera siempre al último momento a ver si los técnicos nos salvan de la caída. Cuando no es así, le echamos la culpa a los técnicos. Encima, hacemos cobros ilegales a las familias y encima tenemos que devolver fondos para ejecutar los cobros", ha denunciado el portavoz popular, Miguel Ángel Vargas, quien cree que la reprobación estaba "totalmente justificada" y espera que tras su solicitud se produzca "un punto de inflexión" en la Concejalía y la situación "no se vuelva a repetir".