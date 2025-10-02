PRC, PSOE y Vox quieren incluir las propuestas de la UC en la enmienda a Ley de Control Ambiental y piden ampliar plazos

SANTANDER 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios Regionalista, Socialista y Vox han remitido una petición a la Mesa del Parlamento para que amplíe en un máximo de 45 días el plazo de presentación de la enmienda a la totalidad al proyecto de Ley de Control Ambiental, con el fin de recabar por escrito las mejoras esbozadas por la Universidad de Cantabria durante las comparecencias que concluyeron este miércoles.

Según han explicado este jueves en un comunicado, esta petición se produce ante "la coincidencia de todos los colectivos consultados sobre las carencias del texto remitido a la Cámara por el Gobierno de Cantabria", entre ellas la necesidad de adaptación a la normativa europea y "la falta de anexos que definan y delimiten con claridad las exigencias de la norma", acotando posibles inseguridades jurídicas.

Los tres grupos de la oposición han incidido en la conveniencia de adecuar los preceptos y contenidos del proyecto de ley a la Directiva 2024/1785, que entrará en vigor en 2026 y modificará la regulación de las emisiones industriales y el vertido de residuos, tal como han apuntado en sus comparecencias el catedrático de Ingeniería Química de la UC Ángel Irabien y el doctor José Antonio Juanes de la Peña, responsable del grupo de hidrobiología y gestión ambiental.

Dado que ambos intervinientes ofrecieron su colaboración a los grupos parlamentarios para mejorar y adecuar el texto, proponen que la presidenta del Parlamento, María José González Revuelta, les solicite que realicen "por escrito y de manera detallada" todas las mejoras que estimen necesarias y fundamentales para que el texto de la futura ley responda a las exigencias de la normativa europea.

Asimismo, y dada esta circunstancia "excepcional", proponen ampliar el plazo de presentación de la enmienda a la totalidad hasta que se reciba la documentación de la Universidad de Cantabria, en un plazo máximo de 45 días.