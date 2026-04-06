Presidencia financia la ampliación de la Casona de Sotama y refuerza la protección civil en Cillorigo de Liébana

La consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, durante su visita a la Casona de Sotama en Cillorigo de Liébana - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, ha inaugurado este lunes la obra de construcción de un espacio anexo en la Casona de Sotama, en Cillorigo de Liébana, una actuación financiada íntegramente por el Gobierno de Cantabria con una inversión de 26.400 euros, a través del Plan de Obras y Servicios de Administración Local.

Esta intervención permitirá poner en uso un edificio rehabilitado en 2016 que, hasta ahora, carecía de servicios básicos como aseos y comunicación vertical. Igualmente, facilitará la actividad de la Agrupación de Protección Civil municipal, al ser una instalación usada por sus 15 voluntarios.

Según ha informado el Gobierno, la obra ha consistido en la construcción de un anexo que incorpora una escalera interior y aseos, dotando al inmueble de funcionalidad y posibilitando su aprovechamiento para servicios municipales. Esta actuación se enmarca en el programa regional de colaboración con los ayuntamientos para la recuperación de espacios públicos.

Urrutia ha recordado que esta intervención complementa otra realizada en 2024 en el núcleo de Tama, donde se acondicionó un salón de actos del edificio de usos múltiples con una inversión de casi 44.000 euros.

Ambas actuaciones han permitido al Ayuntamiento disponer de dos locales completamente rehabilitados en el entorno de la Casa Consistorial; unas obras que, de otra forma, no habría podido acometer en tan corto espacio de tiempo.

Es "una apuesta clara del Gobierno de Cantabria por la colaboración, coordinación y ayuda a los municipios", ha subrayado la consejera de Presidencia, que ha destacado que su departamento lleva invertidos ya en Cillorigo de Liébana más de 500.000 euros durante los tres años de legislatura.

41.000 EUROS PARA PROTECCIÓN CIVIL

Por otro lado, durante la visita, también se han presentado las inversiones financiadas por la Consejería de Presidencia en el Ayuntamiento en materia de protección civil.

En los años 2024 y 2025, el Ejecutivo cántabro ha destinado más de 41.000 euros a mejorar los medios materiales de la agrupación municipal de voluntarios, así como nuevos equipos de emergencia.

En concreto, se ha financiado la adquisición de un vehículo con remolque (21.535 euros), vestuario y material diverso (14.500 euros), así como la instalación de hidrantes (5.000 euros).

Estas inversiones han permitido reforzar de manera significativa la capacidad operativa de los 15 voluntarios que integran la agrupación local.

La también consejera de Seguridad ha subrayado la importancia de estos medios para que la labor de la agrupación municipal se realice "en las mejores condiciones" y ha agradecido especialmente el trabajo del alcalde, Jesús Cuevas, para dotar permanentemente a sus voluntarios del material necesario.

Asimismo, Urrutia ha puesto en valor el incremento del Fondo de Cooperación Municipal, que en 2026 permitirá a Cillorigo de Liébana recibir 138.196 euros, un 15,1 por ciento más que en 2023. En el conjunto de estos tres años, el municipio ha percibido cerca de 400.000 euros con cargo a este fondo del Gobierno cántabro, que son "fundamentales para la prestación de los servicios", ha dicho.

Por último, ha reconocido la labor del alcalde, por su contribución al desarrollo del municipio y de la comunidad, y, al mismo tiempo, le ha asegurado el apoyo de un Gobierno de Cantabria que es "municipalista y que cree en los municipios".

La consejera de Presidencia también se ha referido al Plan de Transformación Digital, que ha beneficiado a este ayuntamiento con cinco puestos inteligentes, además del sistema del padrón y la mejora de la administración digital.

Por su parte, Cuevas ha puesto en valor la mejora del equipamiento de los servicios de protección civil para dar cobertura a la "importante labor" que lleva a cabo la agrupación de voluntarios en toda la comarca y ha agradecido al Gobierno de Cantabria la colaboración para mejorar y acondicionar diversas infraestructuras municipales.

Junto a la consejera de Presidencia y el alcalde de Cillorigo de Liébana, en la visita también han participado la directora general de Administración Local, Acción Exterior y Casas de Cantabria, Marta González; y la directora general de Seguridad y Protección Ciudadana, Mónica Escobedo.