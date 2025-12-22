La presidenta de Cantabria dice que Extremadura "ha sentenciado el fin del sanchismo"

Archivo - (I-D) La eurodiputada del PP Dolors Montserrat, la diputada del PP y exsecretaria general del PP, Cuca Gamarra, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, el primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, el presidente del Senado, Pedro Rollán, - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

SANTANDER 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), ha afirmado que el resultado de las elecciones autonómicas celebradas este domingo en Extremadura, en la que su partido ha ganado con 29 escaños, "ha sentenciado el fin del sanchismo".

En sus redes sociales, la jefa del Ejecutivo cántabro ha destacado que la candidata popular extremeña y , María Guardiola, "ha ganado con contundencia con más votos que toda la izquierda junta".

De este modo, según Buruaga, Guardiola "consolida su proyecto de cambio frente al hundimiento del PSOE, que vuelve a perder unas elecciones".

María Guardiola ha obtenido 29 escaños y más del 43% de los votos, pero lejos de la mayoría absoluta (33) que le permitiría gobernar sin apoyos. Por su parte, el PSOE ha perdido 10 escaños, al obtener 18; Vox ha ganado seis, hasta los 11; y Unidas por Extremadura ha conseguido siete, que son tres más que en los comicios de 2023.