El presidente nacional de ANPE se muestra "perplejo" con el "empecinamiento" del consejero con la 'cláusula Silva'

SANTANDER 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente nacional del sindicato ANPE (Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza), José Francisco Venzalá, se ha mostrado "perplejo porque no entendemos el empecinamiento del consejero" de Educación de Cantabria, Sergio Silva, con la 'cláusula Silva' --que vincula la subida salarial docente a la aprobación de los presupuestos regionales--, la cual ha calificado de "inadmisible".

Así lo ha manifestado durante su visita a Santander, en la que ha participado en la presentación de la campaña regional '1 docente, 1.000 futuros' y ha realizado una visita a distintas aulas de la comunidad autónoma.

Venzalá ha subrayado que los docentes cántabros "no pueden ser rehenes de un fin político" y que la adecuación salarial "no puede estar vinculada a los vaivenes políticos", lo que le hace poner en duda que el Gobierno de Cantabria quiera llegar a un acuerdo con el sector, ya que, según él, "no tienen generosidad con sus trabajadores", en referencia a los empleados de la enseñanza pública.

Asimismo, ha afirmado no entender "lo que se busca" con la 'cláusula Silva' y ha recordado que en otros pactos, como los sanitarios o judiciales, no se ha incluido un aspecto similar, lo que para él supone "un precedente peligroso".

En esta línea, el presidente nacional de ANPE ha pedido al consejero de Educación que "reconsidere" su postura, al tiempo que ha reconocido el "esfuerzo" de los alumnos y las familias durante las movilizaciones docentes.

Por otra parte, ha hecho una valoración del estado de la negociación nacional con la Secretaría Estado ante la "pérdida acumulada de poder adquisitivo de los empleados públicos".

En este sentido ha comparado la conquista de derechos con una atracción de las ferias en la que "cada camello avanza cuando metes la bolita" y lo que se persigue es "un marco común", en el que los acuerdos "vayan acompañados de una memoria para su implantación".

Por último, ha lamentado que la educación pública se ha convertido "en un arma política de primer nivel de confrontación".