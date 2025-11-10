Los Presupuestos consignan 817.000 euros para el campo de regatas del pantano del Ebro, que no será olímpico

Archivo - El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad, con el alcalde de Campoo de Yuso, Eduardo Ortiz - GOBIERNO - Archivo

SANTANDER 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ha recogido en su proyecto de Presupuestos para 2026 una partida de 817.000 euros para ejecutar el campo de regatas del pantano del Ebro, si bien finalmente no será olímpico como estaba previsto porque "no cumple" los requisitos.

El Gobierno ya anunció el año pasado que la falta de calado provocada por el descenso del nivel del agua obligaba a empezar de cero y redactar un proyecto nuevo que suponía retrasarlo al menos un año y encarecer su coste -inicialmente estimado en torno al medio millón de euros-.

Así, el Ayuntamiento de Campoo de Yuso ha presentado este año el nuevo proyecto a la Consejería, que ha elevado la partida en 2026 por encima de los 800.000 euros, pero ha advertido que "no será un campo olímpico como estaba previsto porque no cumple".

Así lo ha dicho el consejero del área, Luis Martínez Abad, que ha presentado este lunes en rueda de prensa el Presupuesto de su departamento.